Lotyšsko pátra po stratenom drone, ktorý mohol pristáť na území Ruska

Riga 25. septembra (TASR) - Lotyšské ministerstvo obrany začalo v pondelok pátrať po drone, ktorý sa stratil pri lotyšsko-ruských hraniciach. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Dron zmizol počas víkendového vojenského cvičenia a podľa lotyšskej armády existuje "veľká pravdepodobnosť", že dopadol na územie susedného Ruska. Podľa lotyšských úradov došlo zo zatiaľ nezistených príčin k strate kontaktu so strojom.



Bezpilotné lietadlo malo výlučne monitorovaciu funkciu a nebolo vybavené žiadnymi zbraňami.



Lotyšský minister obrany Andris Spruds uviedol, že Riga v súlade s medzinárodnými normami o celom incidente informovala Moskvu.



Rusko by podľa Sprudsa mohlo predpokladané pristátie dronu na svojom území využiť na propagandistické účely, aj napriek tomu, že v súlade s medzinárodnými normami by ho malo vrátiť Lotyšsku.