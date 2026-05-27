Lotyšsko plánuje posilniť protidronovú obranu na hraniciach s Ruskom
Od marca vletelo do vzdušného priestoru Lotyšska, Litvy a Estónska, ktoré hraničia s Ruskom a Bieloruskom, už niekoľko zblúdených ukrajinských dronov.
Autor TASR
Riga 27. mája (TASR) - Lotyšsko posilní svoju protidronovú obranu na hraniach s Ruskom a Bieloruskom. Reaguje tak na viaceré bezpilotné lietadlá, ktoré v uplynulých týždňoch vstúpili do vzdušného priestoru krajiny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„V priebehu najbližších dvoch týždňov plánujeme nasadiť tímy na zneškodňovanie dronov,“ povedal pre Reuters Modris Kairiss, vedúci centra pre autonómne systémy lotyšskej armády. Tieto tímy budú pozostávať z maximálne štyroch vojakov v terénnom vozidle, ktorí budú ovládať útočné drony schopné ničiť približujúce sa vojenské bezpilotné lietadla v okruhu 10 kilometrov.
Počet takýchto hliadok, ktoré strážia 400 kilometrov dlhú lotyšskú hranicu s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom, je utajený. „Počet týchto hliadok skutočne potrebujeme zvýšiť, musíme to však zvážiť vo vzťahu k ostatným potrebám armády. Ak by sme ich rozmiestnili na každý kilometer hranice, rýchlo by sme vyčerpali všetky zdroje,“ pripustil Kairiss.
Od marca vletelo do vzdušného priestoru Lotyšska, Litvy a Estónska, ktoré hraničia s Ruskom a Bieloruskom, už niekoľko zblúdených ukrajinských dronov. Kyjev tvrdí, že ich cieľom boli vojenské objekty v Rusku, avšak ich dráhu narušili ruské rušičky.
Niektoré z týchto dronov havarovali a explodovali vrátane dvoch, ktoré 7. mája narazili v Lotyšsku do skladu ropy a spôsobili požiar. Incident vyvolal politickú krízu, v dôsledku ktorej najskôr odstúpil minister obrany Andris Spruds a následne aj premiérka Evika Siliňová.
