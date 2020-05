Lotyšsko predĺžilo stav núdze z dôvodu pandémie COVID-19 do 9. júna

Riga 8. mája (TASR) - Lotyšsko predĺžilo stav núdze vyhlásený z dôvodu pandémie nového koronavírusu, ktorý mal byť v platnosti pôvodne do 12. mája, takmer o ďalší mesiac do 9. júna. Krajina začala zároveň uvoľňovať prísne preventívne opatrenia v rámci boja proti šíreniu tohto smrteľného vírusu. Informoval o tom vo štvrtok lotyšský premiér Krišjanis Karinš, píše agentúra DPA.



"Krok za krokom budeme postupovať s cieľom dosiahnuť čo najmenšie možné obmedzenia, ale takým spôsobom, aby sa vírus nešíril," uviedol predseda vlády na margo plánov návratu k normálnemu životu.



Vláda zároveň nariadila nosenie ochranných rúšok vo verejnej doprave. "Budeme naďalej zodpovední a budeme myslieť jeden na druhého," povedal Karinš.



Od 12. mája sa budú môcť v Lotyšsku zhromažďovať v súkromí aj na verejnosti skupiny do 25 osôb, musia však dodržiavať pravidlá týkajúcu sa odstupu. Podujatia vo vnútri nesmú trvať dlhšie ako tri hodiny. Od 7.00 h až do polnoci môžu byť od uvedeného termínu otvorené aj kultúrne, voľnočasové a športové zariadenia. Obchodné centrá otvoria najprv znova cez víkendy a počas štátnych sviatkov - potrebné je pritom regulovať počet zákazníkov, na každé štyri metre štvorcové môže byť len jeden človek.



V Lotyšsku s populáciou necelých 1,9 milióna obyvateľov zaznamenali 909 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 18 úmrtí na ochorenie COVID-19.