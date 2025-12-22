< sekcia Zahraničie
Lotyšsko predĺžilo zvýšenú ochranu svojej hranice s Bieloruskom
Ministerstvo uviedlo, že od 1. januára do 22. decembra tohto roka sa zabránilo viac ako 12.025 pokusom migrantov o nelegálne prekročenie štátnej hranice z Bieloruska.
Autor TASR
Riga 22. decembra (TASR) — Lotyšská vláda z bezpečnostných dôvodov opäť predĺžila posilnenú ochranu hraníc s Bieloruskom, tentoraz do polovice budúceho roka. Dôvodom tohto kroku je pokračujúci neúmerne vysoký počet pokusov o nelegálne prekročenie hraníc, oznámilo v utorok lotyšské ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Osobitné nariadenie, ktorého platnosť už bola niekoľkokrát predĺžená - naposledy do konca tohto roka -, zostane v platnosti do 30. júna 2026. Lotyšskej pohraničnej stráži poskytuje okrem iného rozsiahlejšie právomoci.
Hoci je na lotyšsko-bieloruskej hranici postavený plot slúžiaci ako prekážka, stáva sa, že ho poškodia a na týchto miestach dochádza k nelegálnemu prekročeniu štátnej hranice. Z tohto dôvodu sa do konca roka 2026 plánuje vybavenie hranice dodatočnou technickou infraštruktúrou.
„Vojna proti Ukrajine, ktorú iniciovalo Rusko a ktorú otvorene podporuje Bielorusko, by sa mala tiež hodnotiť ako ďalší rizikový faktor a možná motivácia Bieloruska pokračovať v úsilí o destabilizáciu situácie na štátnej hranici s Lotyšskom,“ konštatovalo lotyšské ministerstvo vnútra.
Lotyšsko má s Bieloruskom hranicu dlhú približne 172 kilometrov. Predstavitelia tohto pobaltského štátu tvrdia, že bieloruský prezident Alexandr Lukašenko organizuje prepravu migrantov na vonkajšiu hranicu EÚ s cieľom vyvíjať tlak na Západ.
