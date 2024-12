Lotyšsko predlžuje posilnené opatrenia na hraniciach s Bieloruskom

Riga 18. decembra (TASR) - Lotyšsko predlžuje posilnené bezpečnostné opatrenia na hraniciach s Bieloruskom až do konca júna 2025. Oznámilo to v stredu lotyšské ministerstvo vnútra, informuje TASR podľa agentúry DPA a lotyšských médií.



Predĺženie je reakciou na pretrvávajúce nelegálne pokusy migrantov bez dokladov dostať sa z Bieloruska do Lotyšska ako členskej krajiny Európskej únie (EÚ).



Posilnené opatrenia rozširujú okrem iného právomoci lotyšskej pohraničnej stráže v šiestich oblastiach na východe krajiny. Predĺžené boli už viackrát, naposledy do konca roka.



Lotyšsko zdieľa s Bieloruskom, ktoré je najbližším spojencom Ruska, 172-kilometrové hranice. Podobne ako Poľsko a Litva aj Lotyšsko obviňuje dlhoročného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z toho, že organizuje presuny migrantov k vonkajším hraniciam EÚ. Týmto spôsobom sa snaží na EÚ vyvíjať politický tlak.



Lotyšská pohraničná stráž zabránila podľa oficiálnych údajov v tomto roku v nelegálnom prechode cez hranice už takmer 5400 migrantom. To je však výrazne menej ako v roku 2023, keď zastavila 13.800 migrantov.