Lotyšsko preventívne pozastavilo používanie vakcíny od AstraZenecy

Riga 16. marca (TASR) - Lotyšské zdravotnícke úrady v pondelok oznámili, že dočasne zastavujú používanie očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca a nasledujú tak ďalšie krajiny, ktoré touto vakcínou prestali očkovať pre obavy zo spôsobenia krvných zrazením. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Lotyšské "zdravotnícke úrady požiadali lekárov, aby nepoužili už otvorené ampulky vakcíny od AstraZenecy a aby neovárali nové," napísali úrady pobaltského štátu v spoločnom vyhlásení.



Dodali, že používanie tejto vakcíny zastavujú "preventívne" na základe správ o vedľajších účinkoch z iných členských štátov Európskej únie. Zároveň zdôraznili, že v Lotyšsku sa žiadne takéto prípady nepotvrdili.



Opatrenie bude platiť dva týždne.



Európska agentúra pre lieky (EMA) so sídlom v holandskom Amsterdame bude mať vo štvrtok 18. marca mimoriadne zasadnutie, na ktorom rozhodne, či je pre šíriace sa obavy potrebné urobiť opatrenia. U niektorých ľudí sa vytvorili krvné zrazeniny práve po zaočkovaní vakcínou od AstraZenecy.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyhlásila, že krajiny by mali pokračovať v používaní vakcíny od AstraZenecy, a oznámila tiež, že jej komisia odborníkov sa zíde v utorok, aby posúdila bezpečnosť tejto vakcíny.