< sekcia Zahraničie
Lotyšsko pri príležitosti Dňa nezávislosti predviedlo námorné drony
Prehliadka sa konala na nábreží 11. novembra v Rige pri príležitosti 108. výročia vyhlásenia nezávislosti.
Autor TASR
Riga 18. novembra (TASR) - Lotyšská armáda v stredu počas vojenskej prehliadky pri príležitosti Dňa nezávislosti predstavila nové námorné drony FOG a RAY, ktoré už boli testované na Ukrajine, píše TASR podľa portálu Militarnyj a verejnoprávneho vysielateľa LSM.
Na prehliadke bol po prvýkrát aj 155-milimetrový kolesový delostrelecký systém Morana, ktorého nákup v septembri tohto roku potvrdilo lotyšské ministerstvo obrany, slovenská vláda a česká spoločnosť Tatra Defence Systems. Do jeho výroby v Lotyšsku sa zapojí český a slovenský obranný priemysel.
Prehliadka sa konala na nábreží 11. novembra v Rige pri príležitosti 108. výročia vyhlásenia nezávislosti. Zúčastnili sa na nej jednotky Národných ozbrojených síl, vojenský personál pod vlajkami spojeneckých krajín vrátane Slovenska a zástupcovia zložiek zapojených do obrany krajiny.
„Už takmer päť rokov Rusko pokračuje vo svojej agresii na Ukrajine. Boli sme, sme a budeme s ukrajinským ľudom v jeho boji za slobodu. Poskytovali sme a budeme poskytovať všestrannú podporu našim ukrajinským spojencom. Táto vojenská prehliadka je tiež chvíľou, keď skloníme hlavy a pripomenieme si všetkých lotyšských dobrovoľníkov, ktorí bojovali za Ukrajinu. Bojovali aj za Lotyšsko,“ vyhlásil v prejave prezident Edgars Rinkevičs.
Podľa šéfa predstavenstva spoločnosti NEWT21 a bývalého štátneho tajomníka ministerstva obrany Janisa Garisonsa je FOG vysokorýchlostné bezposádkové hladinové plavidlo z kompozitných materiálov na báze uhlíkových a aramidových vlákien. Podľa výrobcu dosiahne maximálnu rýchlosť 86 kilometrov za hodinu s užitočným zaťažením 200 kilogramov a dosahom 900 kilometrov. Verejne ho predstavili už v roku 2025.
Dron RAY je viacúčelová katamaranová platforma na logistiku, prieskum, evakuáciu zranených a špeciálne operácie s nosnosťou do 500 kilogramov, maximálnou rýchlosťou 78 kilometrov za hodinu a dojazdom 700 kilometrov.
Na prehliadke bol po prvýkrát aj 155-milimetrový kolesový delostrelecký systém Morana, ktorého nákup v septembri tohto roku potvrdilo lotyšské ministerstvo obrany, slovenská vláda a česká spoločnosť Tatra Defence Systems. Do jeho výroby v Lotyšsku sa zapojí český a slovenský obranný priemysel.
Prehliadka sa konala na nábreží 11. novembra v Rige pri príležitosti 108. výročia vyhlásenia nezávislosti. Zúčastnili sa na nej jednotky Národných ozbrojených síl, vojenský personál pod vlajkami spojeneckých krajín vrátane Slovenska a zástupcovia zložiek zapojených do obrany krajiny.
„Už takmer päť rokov Rusko pokračuje vo svojej agresii na Ukrajine. Boli sme, sme a budeme s ukrajinským ľudom v jeho boji za slobodu. Poskytovali sme a budeme poskytovať všestrannú podporu našim ukrajinským spojencom. Táto vojenská prehliadka je tiež chvíľou, keď skloníme hlavy a pripomenieme si všetkých lotyšských dobrovoľníkov, ktorí bojovali za Ukrajinu. Bojovali aj za Lotyšsko,“ vyhlásil v prejave prezident Edgars Rinkevičs.
Podľa šéfa predstavenstva spoločnosti NEWT21 a bývalého štátneho tajomníka ministerstva obrany Janisa Garisonsa je FOG vysokorýchlostné bezposádkové hladinové plavidlo z kompozitných materiálov na báze uhlíkových a aramidových vlákien. Podľa výrobcu dosiahne maximálnu rýchlosť 86 kilometrov za hodinu s užitočným zaťažením 200 kilogramov a dosahom 900 kilometrov. Verejne ho predstavili už v roku 2025.
Dron RAY je viacúčelová katamaranová platforma na logistiku, prieskum, evakuáciu zranených a špeciálne operácie s nosnosťou do 500 kilogramov, maximálnou rýchlosťou 78 kilometrov za hodinu a dojazdom 700 kilometrov.