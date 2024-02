Lotyšsko ruší časť opatrení na bieloruskej hranici

Riga 6. februára (TASR) - Lotyšsko ponechá v dohľadnej budúcnosti z preventívnych bezpečnostných dôvodov zatvorený jeden zo svojich dvoch hraničných priechodov s Bieloruskom. Oznámilo to v utorok tamojšie ministerstvo vnútra, píše TASR podľa agentúry DPA.



Ide o hraničný priechod Silene, ktorý Lotyšsko zatvorilo v septembri v rámci série opatrení prijatých za účelom posilnenia bezpečnosti a ochrany hraníc s Bieloruskom.



Viaceré z týchto opatrení - vrátane mobilizácie ďalších ozbrojených síl a pomoci zo strany armády a polície - v sobotu prestanú platiť, nakoľko počet pokusov o nelegálne prekročenie týchto hraníc je v súčasnosti podľa lotyšského rezortu vnútra veľmi nízky.



Lotyšsko, Poľsko aj Litva dlhodobo obviňujú bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z vytvárania migračnej krízy cieleným privádzaním migrantov k ich hraniciam. Situácia ešte viac eskalovala začiatkom vlaňajšieho leta, keď sa z Ruska do Bieloruska presunuli žoldnieri z ruskej Vagnerovej skupiny. K presunu došlo na základe dohody, ktorú po júnovom neúspešnom pokuse vagnerovcov o zosadenie vrchného velenia ruskej armády dosiahol Kremeľ s Lukašenkom.



Susedná Litva následne 18. augusta dočasne uzatvorila dva zo svojich šiestich hraničných priechodov s Bieloruskom. Zdôvodnila to práve prítomnosťou vagnerovcov na bieloruskom území. Momentálne uvažuje aj o zatvorení ďalších dvoch, konkrétne priechodov Lavoriškes a Raigardas. Ich zatvorenie pre bežnú dopravu tovarov a osôb navrhol v utorok miestny výbor národnej bezpečnosti so zámerom obmedziť tak dovoz a vývoz sankcionovaného tovaru a pašovanie.