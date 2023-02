Lotyšsko sa nezúčastní olympiády, ak budú súťažiť aj Rusi a Bielorusi

Riga 1. februára (TASR) - Lotyšsko nepošle svojich športovcov na olympijské hry, na ktorých sa zúčastnia ruskí a bieloruskí občania počas invázie na Ukrajine. V stredu to tlačovej agentúre Reuters povedal hovorca lotyšského olympijského výboru.



Medzinárodný olympijský výbor (MOV) minulý týždeň oznámil, že je prístupný myšlienke, aby sa ruskí a bieloruskí športovci zúčastnili na Letných olympijských hrách 2024 v Paríž "pod neutrálnou vlajkou", a že im umožní súťažiť v kvalifikačných súťažiach.



"Ak budeme musieť urobiť rozhodnutie teraz, tak na takéto podujatie, samozrejme, nepôjdeme. Ale parížske hry sú o rok a pol. Uvidíme, čo sa stane na Ukrajine - dúfame, že ukrajinský ľud túto vojnu vyhrá a my sa ocitneme v novej situácii," povedal hovorca.



Rusko napadlo Ukrajinu 24. februára 2022 aj z územia Bieloruska. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval MOV, aby športovcom z oboch krajín zakázal účasť na olympiáde, ostatné krajiny zatiaľ ich úplný zákaz v Paríži podporujú len málo.



Letné olympijské hry 2024 v Paríži sa budú konať 26. júla až 11. augusta a paralympiáda od 28. augusta do 8. septembra.



Lotyšsko, ktoré má s Ruskom spoločnú hranicu, patrí k najsilnejším podporovateľom Ukrajiny v Európskej únii a NATO, spoločne s pobaltskými susedmi Estónskom a Litvou.



Ani litovský, ani estónsky olympijský výbor neuvažujú nad bojkotom parížskej olympiády, uviedli v utorok ich predsedovia domácim médiám.



Ministri zahraničných vecí týchto pobaltských štátov a Poľska sa v utorok zhodli, že ruskí a bieloruskí športovci na olympiáde sú "neprijateľní", keďže invázia pokračuje, vyhlásil šéf lotyšskej diplomacie Edgars Rinkevics.



Pobaltskí ministri pre šport sa majú stretnúť vo štvrtok a prediskutovať spoločnú výzvu MOV, aby vylúčil ruských a bieloruských športovcov zo všetkých medzinárodných súťaží, uviedla v stredu litovská ministerka pre školstvo, vedu a šport Jurgita Šiugždinien.