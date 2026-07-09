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Lotyšsko: Situácia na hranici s Bieloruskom je podľa stráže napätá
Riga podľa Pujatsa zaznamenáva opakované nelegálne pokusy o prekročenie svojej hranice.
Autor TASR
Riga 9. júla (TASR) - Lotyšsko zaznamenalo nárast počtu migrantov bez potrebných dokladov, ktorí sa pokúšajú prekročiť východnú hranicu krajiny z Bieloruska, uviedol vo štvrtok v lotyšskom rozhlase šéf tamojšej pohraničnej stráže Guntis Pujats. Upozornila na to agentúra DPA, píše TASR.
Riga podľa Pujatsa zaznamenáva opakované nelegálne pokusy o prekročenie svojej hranice. „Od apríla je situácia napätá a zložitá,“ konštatoval. V tomto roku sa doteraz o prekročenie hranice bez povolenia pokúsilo 7634 ľudí, čo je o 800 viac ako vlani, vysvetlil.
„Lotyšsko je v súčasnosti hlavným cieľom,“ vyhlásil Pujats a poukázal na nižšie čísla v Poľsku a Litve, ktoré takisto hraničia s Bieloruskom. Litva tento rok zadržala 900 migrantov bez potrebných dokladov a Poľsko zaznamenalo len niekoľko pokusov o prechod cez hranicu, vysvetlil.
Šéf lotyšskej pohraničnej stráže zároveň poukázal aj na zvýšenú agresivitu migrujúcich. „Musíme používať špeciálne vybavenie, zbrane a varovné výstrely, aby sme zabránili nelegálnemu prekračovaniu hraníc,“ povedal.
Pujats pripustil, že nie všetkým pokusom o prekročenie hraníc sa dá zabrániť, a uviedol, že približne 10 percent prípadov sa nepodarilo zastaviť v blízkosti hraníc. Vyzval na väčšiu podporu zo strany armády v súvislosti s ich kontrolou.
Lotyšsko zdieľa s Bieloruskom hranicu dlhú približne 172 kilometrov. Riga obviňuje bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka zo zámerného navádzania migrantov k vonkajším hraniciam Európskej únie v snahe vyvinúť na blok tlak. DPA uvádza, že Lotyšsko, Poľsko aj Litva posilnili hraničné kontroly a postavili aj špeciálne oplotenia.
Riga podľa Pujatsa zaznamenáva opakované nelegálne pokusy o prekročenie svojej hranice. „Od apríla je situácia napätá a zložitá,“ konštatoval. V tomto roku sa doteraz o prekročenie hranice bez povolenia pokúsilo 7634 ľudí, čo je o 800 viac ako vlani, vysvetlil.
„Lotyšsko je v súčasnosti hlavným cieľom,“ vyhlásil Pujats a poukázal na nižšie čísla v Poľsku a Litve, ktoré takisto hraničia s Bieloruskom. Litva tento rok zadržala 900 migrantov bez potrebných dokladov a Poľsko zaznamenalo len niekoľko pokusov o prechod cez hranicu, vysvetlil.
Šéf lotyšskej pohraničnej stráže zároveň poukázal aj na zvýšenú agresivitu migrujúcich. „Musíme používať špeciálne vybavenie, zbrane a varovné výstrely, aby sme zabránili nelegálnemu prekračovaniu hraníc,“ povedal.
Pujats pripustil, že nie všetkým pokusom o prekročenie hraníc sa dá zabrániť, a uviedol, že približne 10 percent prípadov sa nepodarilo zastaviť v blízkosti hraníc. Vyzval na väčšiu podporu zo strany armády v súvislosti s ich kontrolou.
Lotyšsko zdieľa s Bieloruskom hranicu dlhú približne 172 kilometrov. Riga obviňuje bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka zo zámerného navádzania migrantov k vonkajším hraniciam Európskej únie v snahe vyvinúť na blok tlak. DPA uvádza, že Lotyšsko, Poľsko aj Litva posilnili hraničné kontroly a postavili aj špeciálne oplotenia.