Lotyšsko stíha poslankyňu EP pre podozrenie zo špionáže pre Rusko

Riga 16. marca (TASR) - Lotyšské úrady začali trestné stíhanie voči poslankyni Európskeho parlamentu (EP) Tatjane Ždanokovej, ktorá je podozrivá zo spolupráce s ruskou tajnou službou, čo preveruje aj samotný EP. Oznámila to v sobotu tamojšia polícia, píše TASR podľa agentúry DPA citujúcej miestne médiá.



Lotyšskú europoslankyňu s ruskými koreňmi začali podľa medializovaných správ v tejto krajine trestne stíhať 22. februára. Podozrenia voči 73-ročnej Ždanokovej pritom začala lotyšská polícia preverovať už koncom januára, píše DPA. Europoslankyňu vypočula, tá však poprela obvinenia, ktoré preveruje aj Európsky parlament.



Správu o údajnej spolupráci Ždanokovej s ruskou Federálnou bezpečnostnou službou (FSB) priniesol ešte v januári ruský nezávislý investigatívny portál The Insider sídliaci Lotyšsku.



Rozsiahla investigatívna správa, ktorú tento portál vypracoval v spolupráci s ďalšími médiami vrátane švédskych novín Expressen, bola podložená uniknutými e-mailmi medzi Ždanokovou a jej údajnými ruskými nadriadenými. Odhaľovala, že europoslankyňa pôsobila ako "dôveryhodný zdroj ruských tajných služieb" a poskytovala im podrobné hlásenia o svojej práci v EP.



DPA teraz píše, že Ždanoková bola podľa doterajších investigatívnych zistení - vyplývajúcich z uniknutej elektronickej korešpondencie - FSB poverená tým, aby v pobaltských krajinách podporovala prokremeľské nálady. S týmto zámerom ju mali "mentorovať" dvaja ruskí agenti, a to prinajmenšom v rokoch 2004-2017.