Lotyšsko v súlade s plánom odstránilo všetky sovietske pamätníky

Riga 14. novembra (TASR) - Lotyšsku splnilo svoj záväzok, že do 15. novembra odstráni všetkých 69 sovietskych pamätníkov. Pre lotyšskú agentúru Leta to v pondelok oznámila hovorkyňa ministerstva kultúry v Rige.



Odstraňovanie pamätníkov prebiehalo od leta na základe rezolúcie lotyšského parlamentu prijatej v reakcii na ruskú vojenskú agresiu voči Ukrajine. Poslanci rozhodli o tom, že majú byť odstránené všetky objekty na území Lotyšska, ktoré oslavujú totalitné režimy, informuje agentúra DPA.



Pôvodne malo byť z verejných priestranstiev v Lotyšsku odstránených 69 pamätníkov, ktoré glorifikovali sovietsky režim alebo armádu a nenachádzali sa v nich pozostatky padlých vojakov.



Napokon ich však bolo demontovaných vyše 120, keďže z iniciatívy lokálnych komunít bolo odstránených alebo prevezených do múzeí ďalších 55 objektov.



Lotyšsko koncom augusta zbúralo 79 metrov vysoký pamätník v Rige, ktorý pripomínal víťazstvo Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne.



Jedným z posledných veľkých monumentov v tohto druhu v Lotyšsku bola socha vojaka Červenej armády, ktorá bola minulý týždeň odstránená pod dohľadom polície v meste Rezekne na východe tejto pobaltskej republiky.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v minulotýždňovom vyhlásení označilo odstraňovanie sovietskych pamätníkov v Lotyšsku za "politiku štátneho vandalizmu". Moskva okrem toho obvinila Rigu z uplatňovania "politiky glorifikácie nacizmu". Rusko si tiež predvolalo lotyšského veľvyslanca a pohrozilo "asymetrickými" krokmi, ktoré "poškodia Rigu".



Lotyšsko bolo počas druhej svetovej vojny striedavo okupované dvoma totalitnými režimami: hitlerovským Nemeckom a stalinským Sovietskym zväzom. Po skončení vojny sa tento pobaltský štát nedobrovoľne stal na dlhé desaťročia súčasťou sovietskeho impéria a bol ním až do roku 1991. Pre väčšinu Lotyšov boli preto sovietske pamätníky symbolom okupácie ich vlasti. S demontovaním pamätníkov však nesúhlasila tamojšia početná ruská menšina.