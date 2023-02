Lotyšsko pre migráciu na hraniciach zaviedlo výnimočný stav

Riga 1. februára (TASR) - Lotyšsko predĺžilo výnimočný stav na hraniciach so susedným Bieloruskom do 10. mája, oznámilo v utorok tamojšie ministerstvo vnútra. TASR o tom informuje na základe správy tlačovej agentúry DPA.



Výnimočný stav bol prvýkrát vyhlásený v auguste 2021, keď sa tisíce ľudí pokúšali nelegálne prekročiť vonkajšiu hranicu Európskej únie z územia Bieloruska.



Lotyšská pohraničná stráž si po predĺžení platnosti ponecháva právomoc posielať späť migrantov, ktorí do krajiny vstúpili nelegálne z Bieloruska. Podľa rezortu vnútra sa počet pokusov o ilegálne prekročenie hraníc od vlaňajšieho novembra opäť zvýšil.



Lotyšsko - na rozdiel od Poľska a Litvy - ešte nepostavilo trvalý plot pozdĺž svojich štátnych hraníc s Bieloruskom. Pri predĺžení výnimočného stavu zohľadnilo aj inváziu Ruska na Ukrajinu, ktorú bieloruské vedenie podporuje.



Podľa údajov ministerstva vnútra bolo v Lotyšsku od vyhlásenia výnimočného stavu zaznamenaných viac ako 9600 pokusov o nelegálne prekročenie hraníc.



Európska únia obviňuje bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že k vonkajšej hranici EÚ organizovane priváža migrantov z rozličných krízových regiónov sveta.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí obvinilo Lotyšsko z "rusofóbie" a 27. januára oznámilo, že lotyšský veľvyslanec v Moskve Maris Riekstinš má dva týždne na to, aby opustil krajinu.