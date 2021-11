Lotyšsko chce trvalú vojenskú prítomnosť USA na svojom území

Na archívnej snímke generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Foto: TASR/AP

Riga 29. novembra (TASR) - Lotyšský minister obrany Artis Pabriks v pondelok vyhlásil, že Lotyšsko potrebuje trvalú vojenskú prítomnosť USA, aby takto odradilo Rusko, a chce tiež posilniť svoju obranu americkými raketami Patriot.Pabriks to uviedol počas návštevy generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga v tejto pobaltskej krajine. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej alianciu NATO znepokojuje posilňovanie prítomnosti ruskej armády na ukrajinských hraniciach.Na stretnutie s rezortnými partnermi z ďalších 29 členských krajín NATO, ktoré sa koná v Rige, pricestuje v pondelok večer aj americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Schôdzka šéfov diplomacií členských štátov NATO sa v Rige uskutoční 30. novembra a 1. decembra.Stoltenberg po rokovaniach s lotyšskými partnermi v Rige povedal, že NATO pokračuje v rozširovaní svojho spoločného obranného systému, ktoré je najväčšie od čias studenej vojny.povedal Stoltenberg podľa agentúry RIA Novosti na tlačovej konferencii.Agentúra Reuters pripomenula, že pobaltské štáty sú vnímané ako najzraniteľnejšie krídlo NATO, keďže sú s hlavným územím aliancie spojené len pozemným koridorom dlhým približne 60 kilometrov medzi Poľskom a Litvou, známym aj ako Suwalki.Vojenskí experti podľa Reuters varujú, že Rusko by mohlo cez Bielorusko obsadiť toto územie a získať tak pozemný koridor do svojej silne opevnenej exklávy Kaliningrad v Baltskom mori.Americkí vojaci sú síce rozmiestnení v Nemecku, ale v prípade takéhoto útoku sa nemusia dostať do Pobaltia dostatočne rýchlo, upozorňujú experti.Minister Pabriks upozornil, že "v Rusku momentálne dochádza k revizionizmu... vzhľadom na to tu nemôžeme otáľať". Pabriks narážal aj na vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa nechal počuť, že keby mal príležitosť zmeniť moderné ruské dejiny, zabránil by rozpadu Sovietskeho zväzu.