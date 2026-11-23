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Lotyšsko vybralo spevákov, z ktorých jeden postúpi na Eurovíziu
Celosvetovo najsledovanejšia pesničková súťaž Eurovision Song Contest bude v bulharskom Burgase od 11. do 15. mája 2027.
Autor TASR
Riga 23. novembra (TASR) - Lotyšsko zverejnilo mená 16 finalistov súťaže Supernova 2027, spomedzi ktorých diváci vyberú reprezentanta krajiny do ďalšieho ročníka pesničkovej súťaže Eurovízie v bulharskom Burgase. Z prihlásených 125 skladieb porota vybrala 16 a sedemnásteho finalistu doplnia na základe hlasovania poslucháčov. TASR o tom píše podľa správy portálu Lotyšských verejnoprávnych médií (LSM).
Celosvetovo najsledovanejšia pesničková súťaž Eurovision Song Contest bude v bulharskom Burgase od 11. do 15. mája 2027. Lotyšský nominačný večer sa uskutoční 6. februára 2027 počas živého vysielania z Xiaomi Arény v Rige, kde o víťazovi rozhodnú výlučne hlasy divákov.
Celosvetovo najsledovanejšia pesničková súťaž Eurovision Song Contest bude v bulharskom Burgase od 11. do 15. mája 2027. Lotyšský nominačný večer sa uskutoční 6. februára 2027 počas živého vysielania z Xiaomi Arény v Rige, kde o víťazovi rozhodnú výlučne hlasy divákov.