Lotyšsko vyhlásilo skladateľa Gorana Bregoviča za neželanú osobu

Riga 30. apríla (TASR) - Lotyšsko zakázalo vstup na svoje územie svetoznámemu hudobnému skladateľovi Goranovi Bregovičovi, potvrdil pre tamojšiu štátnu televíziu minister vnútra Rihards Kozlovskis. Bregoviča zaradilo Lotyšsko na zoznam neželaných osôb, informuje TASR podľa správy srbského spravodajského servera B92.



Kozlovskis to uviedol ešte v utorok 29. apríla. Znamená to, že koncerty, ktoré mal tento hudobník srbsko-chorvátskeho pôvodu naplánované v Lotyšsku, bude musieť zrušiť.



Rovnakú stopku od Lotyšska dostala aj rusko-litovská speváčka Kristina Orbakaité, ktorej matkou je speváčka Alla Pugačovová.



Obaja umelci boli na zoznam neželaných osôb zaradení na odporúčanie lotyšskej tajnej služby VDD, uvádza lotyšský portál LSM.lv.



„Hlavným posolstvom je podpora agresie voči Ukrajine a účasť na verejných podujatiach na okupovaných územiach. My ako Lotyšsko podporujeme Ukrajinu a budeme v tom pokračovať, a tak je to pre nás absolútne neprijateľné,“ uviedol Kozlovskis, ktorého citoval macedónsky spravodajský server 4news.mk.



Podľa informácií lotyšskej tajnej služby Bregovič od roku 2014 niekoľkokrát vystupoval na okupovanom ukrajinskom polostrove Krym. Skladateľ tiež opakovane verejne vyjadroval podporu agresorovi, teda Rusku, a šíril diskreditujúce správy o západných krajinách, tvrdí VDD.



Orbakaité taktiež vystupovala na Kryme po tom, čo ho Rusko v roku 2014 nelegálne anektovalo, a zúčastňovala sa na rôznych ruských propagandistických podujatiach, píše srbský server.