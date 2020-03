Lotyšsko zadržalo špióna pracujúceho pre Moskvu

Riga 2. marca (TASR) - Lotyšsko v pondelok oznámilo, že zadržalo muža, ktorý podľa tamojších úradov pracoval pre Rusko. Muž sa pokúsil naverbovať dôstojníka tajných služieb, aby pre Moskvu vykonával špionážnu činnosť.



"Agent skontaktoval lotyšského dôstojníka a pokúsil sa ho prehovoriť na odovzdávanie tajných materiálov, ktoré by mohli byť následne použité ruskými tajnými službami proti Lotyšsku. Agenta však namiesto toho zadržali," uviedla lotyšská Štátna bezpečnostná služba vo vyhlásení, z ktorého cituje tlačová agentúra AFP.



Muž, ktorého meno nezverejnili, skontaktoval dôstojníka vlani v júli a zatkli ho v novembri. V prípade usvedčenia mu hrozí trest do výšky desať rokov vo väzení.



Ruské veľvyslanectvo v Lotyšsku sa k záležitosti odmietlo vyjadriť. Podľa AFP však Moskva takéto obvinenia zvyčajne odmieta.



Ruská špionáž na území Lotyšska a ďalších pobaltských štátov - Estónska a Litvy - sa zintenzívnila v roku 2014, keď Rusko anektovalo Krym a začalo podporovať separatistov na východe Ukrajiny, píše AFP.



V roku 2018 bol Jurijs Stilve usvedčený zo špionáže pre Rusko a dostal tri roky podmienečne, zatiaľ čo Aleksandrs Krasnopjorovs bol uväznený na viac než tri roky za to, že pomohol Rusku získať prieskumný videozáznam NATO.



Olegs Buraks, bývalý lotyšský činiteľ polície a ministerstva vnútra, momentálne čaká na proces v súvislosti s podozrením, že vykonával špionážnu činnosť pre Moskvu.