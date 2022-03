Lotyšsko zakázalo používať písmeno Z ako symbol podpory vojny

Riga 31. marca (TASR) - Lotyšskí zákonodarcovi odhlasovali vo štvrtok zákaz verejného vyobrazovania písmena Z, ktoré je podľa nich symbolom používaným na glorifikáciu ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Podľa lotyšského parlamentu bude tak vyobrazenie tohto písmena s úmyslom obhajovať vojenskú agresiu a vojnové zločiny potrestané pokutou vo výške až 360 eur pre individuálne osoby a 2900 eur pre firmy.



Táto nová legislatíva sa pritom neskôr bude vzťahovať aj na písmeno V, ktoré ruské ministerstvo obrany taktiež používa v spojitosti s vojnou.



"Odsúdiac ruský ozbrojený konflikt na Ukrajine musíme zaujať pevné stanovisko v súvislostí s tým, že pre symboly, ktoré glorifikujú ruskú vojenskú agresiu, akými sú i písmená Z a V alebo iné symboly používané s týmto cieľom, nie je miesto na verejných podujatiach," uviedol vedúci parlamentného výboru pre ľudské práva Artuss Kaiminš.



Ukrajinský minister obrany Dmytro Kuleba v utorok vyzval na zavedenie univerzálneho zákazu písmena Z na politické účely. Toto písmeno podľa neho symbolizuje ruské vojenské zločiny, bombardovanie miest a tisíce zavraždených Ukrajincov.



Písmenom Z sú označené mnohé ruské vojenské vozidlá vyslané na Ukrajinu a začalo sa skoro používať na sociálnych sieťach alebo i na oblečení ako znak podpory vojny.



Ruské ministerstvo obrany neskôr na sociálnych sieťach vysvetlilo, že písmeno Z sa vzťahuje k fráze "za víťazstvo" a písmeno V zase k fráze "v pravde je sila" alebo "úloha bude splnená". Agentúra Reuters však upozorňuje na to, že ani jeden z týchto znakov sa nenachádza v ruskej abecede.



Členovia lotyšského parlamentu okrem toho vo štvrtok odhlasovali i zákaz usporadúvania verejných podujatí vo vzdialenosti 200 metrov od sovietskych vojenských pamätníkov. Tento krok má podľa Reuters ovplyvniť každoročné pochody, ktoré sa konajú v Rige 9. mája, teda v deň, keď Rusko oslavuje víťazstvo v druhej svetovej vojne.



Lotyšsko spolu so susedným Estónskom a Litvou totiž zastávajú názor, že Rusko využilo víťazstvo nad nacistickým Nemeckom na to, aby nútene pripojilo Pobaltie k Sovietskemu zväzu.