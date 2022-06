Lotyšsko zakázalo všetky ruské televízne kanály

Riga 6. júna (TASR) - Všetky televízne stanice so sídlom v Rusku budú mať v Lotyšsku zákaz vysielania v akejkoľvek podobe. V pondelok to oznámil lotyšský úrad pre reguláciu vysielania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Rozhodnutie, ktoré vstúpi do platnosti vo štvrtok 9. júna, postihne približne 80 staníc prístupných v Lotyšsku cez operátorov určitých káblových televízií alebo streamovacích služieb.



"Televízne alebo rozhlasové kanály registrované v krajine, ktorá agresívne ohrozuje územnú celistvosť a nezávislosť inej krajiny, nemajú dovolené operovať v Lotyšsku," povedal pre AFP šéf Národnej rady pre elektronické masmédiá v tejto pobaltskej krajine.



Rozhodnutie bude platiť dovtedy, kým sa Ruska nestiahne z ukrajinského územia.



Lotyšský regulačný úrad od anektovania ukrajinského Krymského polostrova Ruskom v roku 2014 zakázal vysielanie viacerých veľkých ruských televíznych kanálov na území Lotyšska, pripomína AFP.



Tento úrad medzitým udelil licenciu na vysielanie ruskému nezávislému kanálu Dožď, ktorého pracovníci sa premiestnili do Lotyšska.