Lotyšsko zakázalo vstup ďalším 102 Rusom, prevažne z oblasti kultúry

Riga 13. mája (TASR) - Lotyšské úrady zakázali vstup ďalším 102 Rusom za podporu vojny Ruska na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA.



Ľudia zaradení na čiernu listinu nemôžu vstúpiť do Lotyšska na neurčitý čas, oznámilo ministerstvo zahraničných vecí. Väčšina Rusov na tejto listine pracuje v kultúrnej oblasti.



"Dotknuté osoby, prevažne predstavitelia ruskej kultúry, vyjadrujú aktívnu podporu rozhodnutiu ruského prezidenta podniknúť inváziu na Ukrajine. Jednotlivci zaradení na zoznam nežiadúcich osôb (persona non grata) ospravedlňujú inváziu a vojnu Ruska na Ukrajine," napísalo lotyšské ministerstvo vo vyhlásení.



Riga už po začatí ruskej invázie zakázala vstup do Lotyšska vyše 30 ľuďom pracujúcich v kultúrnej oblasti a "pokračuje vo vydávaní zákazov vstupu osobám, ktoré podporujú režim v Kremli - a bude to robiť aj v budúcnosti", dodalo ministerstvo vo vyhlásení.