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Lotyšsko zakáže dovoz kníh, oblečenia a hračiek z Ruska a Bieloruska
Výrobky nebude možné dovážať do Lotyšska ani prostredníctvom tretích krajín. Ešte v júli o tom rozhodol parlament.
Autor TASR
Riga 25. augusta (TASR) - Lotyšsko od 1. septembra zakáže dovoz vybraných výrobkov z Ruska a Bieloruska. Pôjde o knihy, noviny a ďalšie tlačoviny, oblečenie a iné textilné výrobky, obuv, hračky, hry a športové vybavenie. V utorok to oznámilo tamojšie ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
Výrobky nebude možné dovážať do Lotyšska ani prostredníctvom tretích krajín. Ešte v júli o tom rozhodol parlament.
Lotyšské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že cieľom je ochrana bezpečnostných záujmov krajiny, zníženie príjmov Ruska a Bieloruska z vývozu a obmedzenie dovozu ruských propagandistických materiálov.
Lotyšsko na východe priamo susedí s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom. Ako bývalá sovietska republika patrí medzi najbližších podporovateľov Ukrajiny. Od začiatku ruskej invázie zaviedlo okrem sankcií Európskej únie voči Rusku a Bielorusku aj viacero vlastných obmedzení. Hodnota dovozu z týchto dvoch krajín preto podľa lotyšských úradov od roku 2022 klesla o 91 percent.
Výrobky nebude možné dovážať do Lotyšska ani prostredníctvom tretích krajín. Ešte v júli o tom rozhodol parlament.
Lotyšské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že cieľom je ochrana bezpečnostných záujmov krajiny, zníženie príjmov Ruska a Bieloruska z vývozu a obmedzenie dovozu ruských propagandistických materiálov.
Lotyšsko na východe priamo susedí s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom. Ako bývalá sovietska republika patrí medzi najbližších podporovateľov Ukrajiny. Od začiatku ruskej invázie zaviedlo okrem sankcií Európskej únie voči Rusku a Bielorusku aj viacero vlastných obmedzení. Hodnota dovozu z týchto dvoch krajín preto podľa lotyšských úradov od roku 2022 klesla o 91 percent.