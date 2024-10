Lotyšsko zakáže používanie mobilov mladým žiakom počas vyučovania

Riga 10. októbra (TASR) - Lotyšsko od budúceho roku zakáže mladým žiakom používať mobilné telefóny v školských triedach, ako aj mimo nich. Vyplýva to zo štvrtkového rozhodnutia tamojšieho parlamentu, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Parlament v Rige zmenil zákon o vzdelávaní a zakázal používanie mobilných telefónov žiakmi až do šiestej triedy, pokiaľ to nie je nevyhnutné na učenie.



Zákaz nadobudne účinnosť 31. mája 2025. Školy v tejto pobaltskej krajine EÚ musia do daného termínu upraviť svoje vnútorné predpisy týkajúce sa používania mobilných telefónov podľa pokynov národného legislatívneho orgánu.



V Lotyšsku trvá školský rok od 1. septembra približne do začiatku júna.



Zmeny obmedzia "bezúčelné používanie mobilných telefónov" v školách, uviedla predsedníčka parlamentného výboru pre vzdelávanie, kultúru a vedu Agita Zarinová-Stureová.



Podľa nej štúdie ukázali, že prítomnosť osobných mobilných telefónov, aj keď sú vypnuté, negatívne ovplyvňuje kognitívne schopnosti žiakov a zvyšuje riziko kyberšikanovania.



Zatiaľ nie je jasné, či bude v budúcnosti vôbec povolené nosiť v Lotyšsku mobilné telefóny do školy.



Podľa odvysielanej správy budú pravdepodobne stále povolené, ale žiaci ich budú musieť vypnúť. Schválené zmeny tiež umožnia zamestnancom školy prehľadávať veci žiakov v prípade, ak bude ohrozená bezpečnosť, zdravie alebo život osôb.



Niekoľko ďalších európskych krajín už zakázalo používanie mobilných telefónov v triedach a o takomto kroku sa diskutuje okrem iného aj v Nemecku.