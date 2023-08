Lotyšsko: Zatvorenie priechodov v Litve zvýšilo dopravu z Bieloruska

Riga 31. augusta (TASR) - Od zatvorenia dvoch litovských hraničných priechodov s Bieloruskom narastá cezhraničná doprava z tejto krajiny do Lotyšska. Tvrdia to lotyšské colné úrady, informuje TASR podľa štvrtkovej správy agentúry DPA.



Nárast cezhraničnej dopravy sa prejavil v počte osôb, vozidiel aj tovaru, povedal v stredu neskoro večer zástupca šéfa colného úradu v lotyšskom pohraničnom regióne Latgalsko. Odhadol to na približne 20 percent a podľa jeho slov sa zvýšil aj počet pokusov o pašovanie.



Litva 18. augusta dočasne uzatvorila dva zo svojich šiestich hraničných priechodov s Bieloruskom. Zdôvodnila to prítomnosťou žoldnierov ruskej súkromnej Vagnerovej skupiny na bieloruskom území. Cieľom bolo uvoľnenie hliadkovacích kapacít pre zvyšné priechody ako aj snaha zabrániť pašovaniu zbraní v pohraničnej oblasti.



Litva spoločne s Poľskom a Lotyšskom varovala, že by v budúcnosti mohla zatvoriť aj ďalšie priechody. Lotyšsko sa nedávno rozhodlo posilniť kontrolu 172-kilometrovej hranice s Bieloruskom nasadením armády a zvýšením hliadok pohraničnej stráže.



Všetky tri členské krajiny NATO a EÚ, ktoré majú s Bieloruskom spoločné hranice, sa obávajú činnosti vagnerovcov. Na bieloruské územie sa ruskí žoldnieri presunuli na základe dohody, ktorú po ich júnovom neúspešnom pokuse o zosadenie vrchného velenia ruskej armády dosiahol Kremeľ s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom.



Napätie zvyšujú aj migranti najmä z afrických a blízkovýchodných krajín v Bielorusku. Pokúšajú sa dostať do EÚ, pričom Západ obviňuje Minsk, že ich v tom úmyselne povzbudzuje a následne ich zváža na hranice.