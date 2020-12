Lotyšsko zavádza od soboty prísnejšie pandemické obmedzenia

Riga 18. decembra (TASR) - Lotyšsko zavádza od soboty 19. decembra prísnejšie pandemické obmedzenia a budú trvať až do 11. januára. Vláda členskej krajiny Európskej únie to oznámila vo štvrtok.



Zatvorené majú byť všetky obchody, s výnimkou tých, ktoré poskytujú základný každodenný tovar, uviedla tlačová agentúra DPA.



Otvorené nesmú mať ani poskytovatelia služieb ako kaderníctva či sauny.



Od 21. decembra nesmú prijímať zákazníkov ani múzeá a knižnice či športové kluby a fitness štúdiá.



Vládne inštitúcie a podniky majú nariadené prejsť na prácu na diaľku, ak je to možné. Výučba na školách prechádza na dištančné vzdelávanie a na niektorých miestach Lotyšska sú predĺžené vianočné prázdniny.



Lotyšsko s 1,9 milióna obyvateľov zaznamenáva od jesene rýchly nárast v počte nových prípadov nákazy koronavírusom. Nové prípady dosiahli vo štvrtok rekordne vysoký počet 1040, už druhý deň po sebe.