Lotyšsko zavádza povinné očkovanie pre pracovníkov niektorých oblastí

Riga 7. júla (TASR) - Lotyšská vláda v utorok rozhodla, že očkovanie proti koronavírusu bude povinné pre ľudí pracujúcich v medicínskych, sociálnych, vzdelávacích i v iných zariadeniach. V prípade, že sa zamestnanci týchto zariadení odmietnu zaočkovať, zamestnávateľ ich bude môcť prepustiť z práce, informovala agentúra LETA.



Zamestnanci, ktorých sa toto nariadenia týka, sa budú musieť nechať zaočkovať najneskôr do 15. septembra tohto roku. Zamestnávateľ bude následne po tomto dátume môcť nariadiť pozastavenie plnenia pracovných povinností, zmeniť pracovnú pozíciu alebo dokonca aj ukončiť pracovný pomer s ľuďmi, ktorí nepredložia certifikát o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19.



Lotyšské ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s rezortom zdravotníctva a ďalšími ministerstvami majú do 14. júla pripraviť novelu zákona o opatreniach súvisiacich so šírením covidu. Tá bude klásť dôraz na povinnosť zamestnávateľov zabezpečiť poskytovanie z "epidemiologického hľadiska" bezpečných služieb, čo znamená, že poskytovateľ služieb musí mať certifikát o očkovaní alebo potvrdenie o prekonaní covidu.



K podobnému kroku prednedávnom pristúpila aj ruská metropola Moskva, ako aj iné ruské regióny, ktoré zaviedli povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pre ľudí pracujúcich v maloobchode, školstve, oblasti zdravotnej starostlivosti, vo verejnej doprave a v ďalších zamestnaniach, ktoré poskytujú služby veľkému počtu osôb. Prvou dávkou vakcíny sa pritom zamestnanci týchto sfér musia nechať zaočkovať najneskôr do 15. júla. Zamestnávateľ následne musí nezaočkovaným osobám zamedziť prístup na miesto výkonu práce alebo mu navrhnúť prácu z domu.