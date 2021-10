Lotyšsko zavádza trojmesačný núdzový stav

Riga 9. októbra (TASR) - Lotyšská vláda sa rozhodla zaviesť na nasledovné tri mesiace núdzový stav. Dôvodom je zhoršujúca sa epidemiologická situácia, a to rekordný počet osôb nakazených ochorením COVID-19 i nárast hospitalizácií, informovala v piatok agentúra Bloomberg s odvolaním sa na správy tamojších verejnoprávnych médií.



Núdzový stav začne platiť od pondelka 11. októbra. Od tohto dňa budú mať v Lotyšsku zároveň povinnosť dať sa zaočkovať zamestnanci verejného sektora a začnú platiť aj mnohé reštrikcie zamerané na zníženie šírenia nákazy.



Ľudia, ktorí nie sú zaočkovaní ani covid neprekonali, budú od tohto dátumu môcť nakupovať len v obchodoch so základnými tovarmi a službami, uvádza lotyšská agentúra LETA. Takými sú podľa vyjadrenia vlády potraviny, lekárne, optiky, obchody s jedlom pre domáce zvieratá, drogérie, trafiky či čerpacie stanice. Tieto obchody budú zároveň musieť zabezpečiť, aby na jedného zákazníka pripadalo v ich prevádzke 25 metrov štvorcových.



Zvyšné obchody a prevádzky, zaradené do tzv. zelených zón, budú môcť navštevovať len zaočkovaní alebo ľudia, čo už covid prekonali. Tieto prevádzky budú musieť pre jedného zákazníka vyhradiť 15 metrov štvorcových. Povinnosť nosenia rúšok a dodržiavania vzájomných rozstupov pritom bude platiť aj v nich.



Počas víkendov a sviatkov budú otvorené len obchody so základnými tovarmi a službami.



Vláda zároveň v súvislosti s epidemiologickou situáciou vyzvala zamestnancov verejného aj súkromného sektora, ktorým to ich práca dovoľuje, aby pracovali z domu.



Vyučovanie na školách bude aj naďalej pokračovať prezenčnou formou. Žiakov však budú testovať minimálne raz týždenne, pričom rovnako ako učitelia, musia v triedach nosiť rúška. Školské exkurzie sa v období núdzového stavu konať nebudú.



Obmedzené budú aj kultúrne podujatia. Tie sa budú konať v tzv. zelenom režime, a teda pre zaočkovaných alebo ľudí, čo covid prekonali, pričom účasť na nich nesmie presiahnuť 60 percent kapacity miesta konania. Povinné na nich budú rúška.



V Lotyšsku zaznamenali za štvrtok 1752 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je v tejto krajine najviac od začiatku pandémie, uvádza Bloomberg.