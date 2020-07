Lotyšsko zavedie povinnú registráciu pre cestujúcich zo zahraničia

Riga 15. júla (TASR) - Lotyšská vláda v snahe zastaviť šírenie nového koronavírusu zavedie povinnú registráciu pre návštevníkov zo zahraničia. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Podľa lotyšského premiéra Krišjanisa Karinša sa budú musieť osoby vstupujúce na územie tejto pobaltskej krajiny prostredníctvom medzinárodnej dopravy pri príchode povinne registrovať od 16. júla. Toto opatrenie bude platiť aj pre pasažierov súkromných jácht a lietadiel.



"Sme si vedomí rizika, ktoré predstavujú ľudia prichádzajúci do Lotyšska zo zahraničia z vysoko rizikových oblastí alebo krajín, kde je nákaza oveľa viac rozšírená ako v Lotyšsku a za bezpečnými hranicami Európy", povedal Karinš.



Registrácia bude spočiatku prebiehať len prostredníctvom formulárov, no do dvoch až troch týždňov ju nahradí elektronický systém.



Lotyšsko v júni otvorilo svoje hranice pre obyvateľov krajín s nízkym počtom infikovaných novým koronavírusom a neskôr povolilo vstup aj občanom zo zoznamu štátov, ktoré EÚ považuje za bezpečné.



Návštevníci z krajín, ktoré evidujú menej ako 15 infikovaných na 100.000 obyvateľov, nemusia po vstupe na územie Lotyšska ísť do dvojtýždňovej karantény. To však neplatí pre ľudí z krajín, ktoré tento limit prekračujú.



Povinná registrácia má vláde pomôcť potrestať tých, ktorí porušujú pravidlá karantény. Toto opatrenie však musí ešte schváliť parlament.



Lotyšsko doteraz zaznamenalo 1178 prípadov nákazy koronavírusom a 31 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19, pričom podľa oficiálnych údajov najnovšie prípady pochádzajú práve zo zahraničia.