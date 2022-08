Lotyšsko zbúralo sovietsky pamätník v Rige

Riga 25. augusta (TASR) - Lotyšsko vo štvrtok zbúralo pamätník pripomínajúci víťazstvo Sovietskeho zväzu v druhej svetovej vojne. Urobilo tak v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu napriek protestom tamojšej početnej ruskej menšiny. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Na odstránenie 79 metrov vysokého pamätníka, ktorý sa nachádza v hlavnom meste Riga, lotyšské úrady použili demolačné stroje. Už deň predtým zbúrali niekoľko bronzových sôch, ktoré boli tiež súčasťou monumentu.



Pamätník postavili v roku 1985 pri príležitosti 40. výročia víťazstva Sovietskeho zväzu nad nacistickým Nemeckom. Oficiálne to bol "pomník osloboditeľom sovietskeho Lotyšska a Rigy od nemeckých fašistických okupantov".



Podľa uznesenia lotyšského parlamentu však musia byť všetky sovietske sochy, tabule a basreliéfy do 15. novembra odstránené. Proti tomuto rozhodnutiu ostro protestovala ruská menšina, ktorá tvorí 30 percent obyvateľstva krajiny.



Lotyšsko bolo počas druhej svetovej vojny striedavo okupované Nemeckom a Sovietskym zväzom. Po skončení vojny sa tento pobaltský štát nedobrovoľne stal na dlhé desaťročia súčasťou sovietskeho impéria a bol ním až do roku 1990.



Väčšina Lotyšov preto nevníma uvedený pamätník v Rige ako symbol víťazstva nad nacizmom, ale ako pripomienku sovietskej okupácie.



Skupina aktivistov sa pokúsila pamätník v roku 1997 vyhodiť do vzduchu, dynamit však predčasne explodoval. Pri incidente prišli o život dvaja ľudia, pripomína AFP.