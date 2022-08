Lotyšsko žiada Austráliu, aby zaradila Rusko medzi teroristické štáty

Canberra 8. augusta (TASR) - Lotyšsko v pondelok požiadalo Austráliu, aby podporila zaradenie Ruska medzi štátnych sponzorov terorizmu. TASR o tom informuje na základe správy z webovej stránky denníka The Guardian.



Lotyšský minister zahraničných vecí Edgars Rinkévičs pricestoval do Austrálie, aby tam otvoril veľvyslanectvo svojej krajiny v Canberre, píše The Guardian.



Rinkévičs v pondelok na stretnutí so šéfkou austrálskej diplomacie Penny Wongovou vyjadril obavy v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine a vyzval Západ, aby zvýšil vojenskú podporu.



Sankcie zavedené proti Rusku sú podľa lotyšského ministra zahraničných vecí potrebné v spojitosti s vojnovými zločinmi páchanými na Ukrajine. Takisto bude podľa svojich slov žiadať aj Európsku úniu, aby podporila zaradenie Ruska na teroristický zoznam.



To by znamenalo úplný zákaz vydávania víz pre ruských občanov a zhabanie ruských vládnych aktív. Takisto by to zjednodušilo proces trestných konaní voči predstaviteľom, ktorí sú priamo zodpovední za páchanie krutostí na Ukrajine, píše The Guardian.



"Máme Medzinárodný trestný súd (ICC), máme Medzinárodný súdny dvor (ICJ), avšak trestný čin agresie v súčasnosti nespadá do právomocí týchto súdov," povedal. "Musíme sa zaoberať vojnovými zločinmi a genocídou, ktorú pácha Rusko proti Ukrajine," dodal. Takisto sa s austrálskymi predstaviteľmi dohodol, že budú pokračovať v poskytovaní podpory Ukrajine.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 29. júla vyzval svet, aby priamo označil Rusko za štátneho podporovateľa terorizmu. Nikto na svete neinvestoval do terorizmu viac než Rusko, povedal vtedy Zelenskyj.