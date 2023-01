Lotyšsko zníži diplomatické vzťahy s Ruskom, vyhostí veľvyslanca

Riga 23. januára (TASR) - Lotyšsko sa rozhodlo znížiť úroveň svojich diplomatických vzťahov s Ruskom. Ruskému veľvyslancovi tak oznámilo, aby do 24. februára opustil krajinu. Povedal to v pondelok lotyšský minister zahraničných vecí Edgars Rinkevičs s tým, že k takémuto kroku Litva pristupuje zo "solidarity" s Estónskom.



TASR o tom informuje na základe správ denníka The Guardian a stanice CNN.



"Vzhľadom na pretrvávajúcu brutálnu ruskú agresiu voči Ukrajine a v solidarite s Estónskom zníži Lotyšsko s platnosťou od 24. februára úroveň diplomatických vzťahov s Ruskom, pričom Rusko žiada, aby sa podľa toho zariadilo," napísal Rinkevičs na Twitteri.



Rusko v pondelok oznámilo, že znižuje úroveň diplomatických vzťahov s Estónskom a do 7. februára nariadilo krajinu opustiť estónskemu veľvyslancovi Margusovi Laidremu. Na čele estónskej diplomatickej misie v Moskve bude potom len chargé d'affaires.



Moskva zároveň obvinila Tallinn z "totálnej rusofóbie".



Estónsko vzápätí reagovalo odvetným krokom a oznámilo, že od rovnakého dátumu vyhosťuje ruského veľvyslanca.



Estónsko už predtým, 11. januára, oznámilo vyhostenie 21 ruských diplomatov. Šéf tamojšej diplomacie Urmas Reinsalu vtedy uviedol, že "od začiatku vojny (na Ukrajine) Estónsko zredukovalo bilaterálne vzťahy s Ruskou federáciou na absolútne minimum.