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Lotyšský parlament schválil novú vládu premiéra Andrisa Kulbergsa
Koaliční partneri sa v programovom vyhlásení zaviazali naďalej poskytovať Ukrajine vojenskú, politickú aj hospodársku podporu pri jej obrane proti Rusku až do jej víťazstva v tomto konflikte.
Autor TASR
Riga 18. novembra (TASR) - Lotyšský parlament v utorok približne šesť týždňov po parlamentných voľbách schválil novú vládu krajiny. Potvrdil tak stredopravú koalíciu vedenú úradujúcim premiérom Andrisom Kulbergsom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Po niekoľkohodinovej rozprave hlasovalo za dvojčlennú koalíciu tvorenú Kulbergsovou stredopravou alianciou Zjednotený zoznam a národno-konzervatívnou stranou Národná aliancia 57 poslancov, kým proti ich bolo 34.
Koaliční partneri sa v programovom vyhlásení zaviazali naďalej poskytovať Ukrajine vojenskú, politickú aj hospodársku podporu pri jej obrane proti Rusku až do jej víťazstva v tomto konflikte. Zároveň chcú presadzovať vstup Ukrajiny do Európskej únie a NATO a prerušiť hospodárske väzby Lotyšska s Ruskom a Bieloruskom.
Kulbergs, ktorý zastáva funkciu predsedu vlády od mája tohto roka, doviedol svoju stranu v parlamentných voľbách z 3. októbra k zisku 41 zo 100 poslaneckých mandátov. Spolu s koaličným partnerom disponuje vláda tesnou väčšinou 51 kresiel, čo znamená, že v prípade zlyhania koaličnej disciplíny bude odkázaná na podporu iných strán.
V novom kabinete pôsobia politici aj nestranícki odborníci. Kulbergs a viacerí ministri z predchádzajúcej vlády si svoje funkcie udržali.
Bývalý plukovník Raivis Melnis zostáva ministrom obrany. Post ministra zahraničných vecí preberá kariérny diplomat Girts Jaunzems a novým ministrom financií sa stane ekonóm Karlis Purgailis. Obaja patria medzi ôsmich nováčikov vo vláde. Ministerka sociálnych vecí Ilze Indriksoneová je v 14-člennom kabinete jedinou ženou.
Po niekoľkohodinovej rozprave hlasovalo za dvojčlennú koalíciu tvorenú Kulbergsovou stredopravou alianciou Zjednotený zoznam a národno-konzervatívnou stranou Národná aliancia 57 poslancov, kým proti ich bolo 34.
Koaliční partneri sa v programovom vyhlásení zaviazali naďalej poskytovať Ukrajine vojenskú, politickú aj hospodársku podporu pri jej obrane proti Rusku až do jej víťazstva v tomto konflikte. Zároveň chcú presadzovať vstup Ukrajiny do Európskej únie a NATO a prerušiť hospodárske väzby Lotyšska s Ruskom a Bieloruskom.
Kulbergs, ktorý zastáva funkciu predsedu vlády od mája tohto roka, doviedol svoju stranu v parlamentných voľbách z 3. októbra k zisku 41 zo 100 poslaneckých mandátov. Spolu s koaličným partnerom disponuje vláda tesnou väčšinou 51 kresiel, čo znamená, že v prípade zlyhania koaličnej disciplíny bude odkázaná na podporu iných strán.
V novom kabinete pôsobia politici aj nestranícki odborníci. Kulbergs a viacerí ministri z predchádzajúcej vlády si svoje funkcie udržali.
Bývalý plukovník Raivis Melnis zostáva ministrom obrany. Post ministra zahraničných vecí preberá kariérny diplomat Girts Jaunzems a novým ministrom financií sa stane ekonóm Karlis Purgailis. Obaja patria medzi ôsmich nováčikov vo vláde. Ministerka sociálnych vecí Ilze Indriksoneová je v 14-člennom kabinete jedinou ženou.