Lotyšský parlament schválil znárodnenie Moskovského domu v Rige

Riga 11. januára (TASR) - Poslanci lotyšského parlamentu vo štvrtok schválili návrh zákona o prevode tzv. Moskovského domu nachádzajúceho sa v hlavnom meste Riga, ktorý predtým slúžil ako ruské kultúrne a obchodné centrum, do vlastníctva štátu. Informovala o tom agentúra AFP.



Za prevod hlasovalo 70 poslancov, deväť sa zdržalo a 11 bolo proti, uviedol portál delfi.lv. Budova sa teraz vráti do vlastníctva lotyšského ministerstva dopravy, ktoré ju predtým vlastnilo.



Tlačová služba parlamentu zdôraznila, že cieľom prijatého zákona je „zaistiť bezpečnosť Lotyšska“.



Návrh zákona pripravil parlamentný výbor pre národnú bezpečnosť, podľa ktorého sa Moskovský dom pod zámienkou organizovania kultúrnych a vzdelávacích podujatí zapájal do politických aktivít, ohrozujúcich bezpečnosť Lotyšska.



Moskovský dom sponzorovala moskovská radnica na podporu „kultúrnej a ekonomickej spolupráce“ oboch hlavných miest; zatvorili ho v marci 2022, krátko po začiatku invázie ruských síl na Ukrajinu.



Lotyšský prezident Edgars Rinkevičs uviedol, že o rozhodnutí parlamentu informoval svojho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského. Podľa neho budova pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou do dražby a výťažok z nej dostane Ukrajina brániaca sa voči vojenskej agresii Ruska.



Spomínaný krok odsúdilo ruské veľvyslanectvo v Lotyšsku, ktoré ho označil za „akt štátnej krádeže“. "Toto bezprecedentné nepriateľské správanie nezostane bez odozvy," uviedlo veľvyslanectvo vo vyhlásení.