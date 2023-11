Lotyšský parlament zlegalizoval partnerstvá osôb rovnakého pohlavia

Riga 9. novembra (TASR) - Lotyšský parlament vo štvrtok schválil zákon o registrovaných zväzkoch medzi osobami rovnakého pohlavia. Príslušníci LGBTQ komunity v Lotyšsku tak budú môcť uzatvárať zákonom uznané partnerstvá, no stále budú mať menej práv ako zosobášené páry, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Nový zákon vstúpi do platnosti v polovici budúceho roka. Na jeho základe si partneri rovnakého pohlavia môžu svoje partnerstvo zaregistrovať u notára. To im umožní napríklad navštevovať sa počas hospitalizácie v nemocnici alebo využívať isté sociálne výhody.



Partneri v tomto zväzku si stále nebudú môcť adoptovať deti, uviedol aktivista za práva homosexuálov Kaspars Zalitis a poukázal aj na pretrvávanie problémov pri dedení majetku. "Je to skvelý začiatok... Lotyšsko teraz nie je jednou zo šiestich krajín Európskej únie, v ktorej nie sú nijako uznané páry rovnakého pohlavia," povedal Zalitis pre Reuters.



Lotyšská ministerka spravodlivosti Inese Libina-Egnere uviedla, že parlament nemal v úmysle poskytnúť registrovaným partnerstvám rovnaké práva ako zosobášeným párom. "Uvedomujeme si, že máme rodiny, ktoré nie sú zosobášené, a toto je spôsob, ktorým môžu svoje vzťahy registrovať... Politická vôľa je mať veľmi špecifický druh registrovaných partnerstiev," povedala ministerka.



Téma homosexuality spoločnosť v Lotyšsku stále rozdeľuje. V roku 2005 sa tiež zmenila ústava, aby sa manželstvo zadefinovalo ako zväzok povolený len medzi mužom a ženou.



Lotyšský parlament v máji zvolil za prezidenta bývalého šéfa diplomacie Edgarsa Rinkevičsa. V rámci Európskej únie sa stal prvým prezidentom, ktorý sa otvorene priznáva k homosexuálnej orientácii. V stočlennom parlamente získal 52 hlasov aj napriek tomu, že len 45 percent Lotyšov by sa cítilo konformne, keby mal vysokopostavený predstaviteľ homosexuálnu alebo bisexuálnu orientáciu. To vyplýva z prieskumu Eurobarometer z roku 2019. V susednom Estónsku pritom v júni zlegalizovali aj manželstvá osôb rovnakého pohlavia.