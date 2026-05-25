Lotyšský poslanec Kulbergs zostaví koaličnú vládu štyroch strán
Vládnu koalíciu by mala s Kulbergsovou stranou Zjednotený zoznam (AS) tvoriť Národná aliancia (NA), Zväz zelených a farmárov (ZZS) a Nová jednota (JV) doterajšej premiérky.
Autor TASR
Riga 25. mája (TASR) - Dezignovaný lotyšský premiér Andris Kulbergs v pondelok uviedol, že zostaví koaličnú vládu štyroch strán. Doteraz opozičného poslanca Kulbergsa poveril prezident Edgars Rinkevičs zostavením vlády po demisii premiérky Eviky Siliňovej. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a telerozhlasu LSM.
Vládnu koalíciu by mala s Kulbergsovou stranou Zjednotený zoznam (AS) tvoriť Národná aliancia (NA), Zväz zelených a farmárov (ZZS) a Nová jednota (JV) doterajšej premiérky. Kulbergs po pondelňajšom stretnutí s prezidentom vyhlásil, že zloženie kabinetu oznámi v utorok napoludnie.
Podľa prezidenta je vytvorenie novej vlády lepšie, ako fungovanie súčasnej vlády v demisii až do októbrových parlamentných volieb. Vzhľadom na veľmi krátke časové obdobie musí byť proces zostavovania vlády rýchlejší, než by bolo za bežných okolností.
Kulbergs (46) pred vstupom do politiky v roku 2022 podnikal v automobilovom priemysle a často ostro kritizoval hospodárenie štátu a byrokraciu.
Končiaca premiérka Siliňová podala 14. mája demisiu, pretože strana Progresívci prestala podporovať vládu na protest proti odvolaniu svojho ministra obrany Andrisa Sprudsa. Súviselo to s prenikaním cudzích dronov do lotyšského vzdušného priestoru a premiérka na jeho miesto navrhla svojho poradcu plukovníka Raivisa Melnisa.
