Lotyšský premiér Karinš oficiálne potvrdil odstúpenie

Riga 17. augusta (TASR) - Lotyšský premiér Krišjánis Karinš vo štvrtok oficiálne potvrdil svoje odstúpenie. Až do menovania novej vlády jeho kabinet zostane dočasne v úrade. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Karinš je premiérom od roku 2019 a ešte v pondelok oznámil, že z funkcie odstúpi pre slabú dynamiku vo vláde.



Prezident Edgars Rinkevičs už oznámil, že na budúci týždeň začne rokovania so všetkými parlamentnými stranami. Nového premiéra v Lotyšsku menuje prezident. Prezidentovou požiadavkou je, aby si nová vláda stanovila cieľ dosiahnuť do roku 2030 priemernú úroveň blahobytu EÚ.



Parlamentné voľby v Lotyšsku vlani v októbri vyhrala Karinšova prozápadne orientovaná centristická strana Nová jednota (JV), no v 100 členom parlamente sa jej podarilo zložiť len trojčlennú koalíciu s väčšinou 54 poslancov.



Premiér sformovanie koalície oznámil v piatok, keď dve koaličné strany odmietli jeho návrhy na zmeny ministrov a revíziu priorít vlády. Litovská televízia vtedy uviedla, že Karinš novú koalíciu nepovedie.



Na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) Karinš uviedol, že konzervatívna Národná aliancia (NA) a centristická Zjednotená kandidátka (AS) "blokujú prácu na blahobyte a ekonomickom raste".



Karinš (56) sa nedávno sa pokúsil koalíciu rozšíriť o ľavicovú Progresívnu stranu. Za tento krok si však vyslúžil kritiku vládneho bloku.