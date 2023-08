Lotyšský premiér Karinš po nezhodách v koalícii odstúpi z funkcie

Riga 14. augusta (TASR) - Lotyšský premiér Krišjánis Karinš v pondelok oznámil, že zo svojej funkcie odstúpi pre slabú dynamiku vo vláde. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



"Požiadam moju stranu, Novú jednotu, aby predložila nového kandidáta na ďalšieho premiéra. Znamená to, že bude nový premiér," uviedol Karinš pre novinárov.



Pri oznamovaní rezignácie sa odvolal na nedostatočnú dynamiku a potrebu novej vládnej koalície.



Parlamentné voľby v Lotyšsku vlani v októbri vyhrala Karinšova prozápadne orientovaná centristická strana Nová jednota (JV), no v 100 členom parlamente sa jej podarilo zložiť len trojčlennú koalíciu s väčšinou 54 poslancov.



Karinš (56) zastáva funkciu premiéra od roku 2019 a nedávno sa pokúsil koalíciu rozšíriť o ľavicovú Progresívnu stranu. Za tento krok si však vyslúžil kritiku vládneho bloku.



V piatok oznámil sformovanie novej vládnej koalície, keď dve koaličné strany odmietli jeho návrhy na zmeny ministrov a revíziu priorít vlády. Litovská televízia vtedy uviedla, že Karinš novú koalíciu nepovedie.



Na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) Karinš uviedol, že konzervatívna Národná aliancia (NA) a centristická Zjednotená kandidátka (AS) "blokujú prácu na blahobyte a ekonomickom raste".



Podľa tlačovej agentúry BNS Karinš pôvodne plánoval zostať vo funkcii premiéra, keď oznamoval nové kolo koaličných rokovaní. Jeho dovtedajší koaliční partneri však uviedli, že je to proti ústave.



Očakáva sa, že strana Nová jednota (JV) predstaví meno Karinšovho nástupcu po jeho formálnej rezignácii. Tu Karinš podľa vlastných slov podá vo štvrtok.