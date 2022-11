Lotyšský prezident poveril premiéra Karinša zostavením novej vlády

Riga 22. novembra (TASR) - Približne sedem týždňov po lotyšských parlamentných voľbách poveril v utorok prezident Egils Levits zostavením vlády úradujúceho premiéra Krišjanisa Karinša. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.



Prezident už predtým poveril Karinša, aby viedol predbežné koaličné rozhovory. Karinšova vládnuca liberálno-konzervatívna prozápadná strana Nová jednota (JV/Jauna Vienotiba) vo voľbách zvíťazila s výrazným náskokom. Parlamentné voľby 1. októbra do veľkej miery zatienila vojna Ruska na Ukrajine a obavy občanov z rastúcich nákladov na energie.



Strana Nová jednota, ktorá je v Európskom parlamente súčasťou Európskej ľudovej strany (EPP), sa dohodla na vytvorení trojčlennej koalície s krajne pravicovou Národnou alianciou (NA) a s centristickou Zjednotenou kandidátkou (AS). V 100 člennom lotyšskom parlamente majú väčšinu 54 kresiel.



"Vládne jasné presvedčenie, že táto koalícia je dostatočne stabilná a má dostatok spoločných postojov," povedal prezident.



Karinš je 57-ročný politik, ktorý sa narodil v USA a v minulosti pôsobil v Európskom parlamente. Za hlavnú úlohu svojej novej vlády označil "celkovú ekonomickú transformáciu" Lotyšska. Po vymenovaní vládneho kabinetu Karinša čaká schvaľovacie hlasovanie v parlamente. Premiér verí, že sa uskutoční do pár týždňov.