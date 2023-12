Lotyšský prezident označil hrozby Putina za pokus o zastrašovanie

Riga 6. decembra (TASR) – Lotyšský prezident Edgars Rinkevičs označil pondelkové hrozby ruského prezidenta za pokus o zastrašovanie a snahu zamaskovať ruské "zverstvá" na Ukrajine. Vladimir Putin v pondelok kritizoval zaobchádzanie s ruskojazyčnými občanmi v Lotyšsku. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"Ruská propaganda bežne tvrdí, že ruskí občania alebo tí, ktorí sú súčasťou ruského sveta, sú brutálne utláčaní. V skutočnosti však ide o pokus zamaskovať zverstvá, ktorých sa Rusko dopúšťa na Ukrajine," vyhlásil Rinkevičs pre lotyšský denník Neatkariga Rita Avize.



Putin sa v pondelok Lotyšsku skryto vyhrážal za prístup k ruskojazyčnej populácii. Krajiny, ktoré sa k časti svojho obyvateľstva správajú doslova ako k prasatám, by sa nemali čudovať, keď sa im ich správanie vypomstí, dodal. "Nemyslím si, že tí, ktorí tak budú konať, sa budú mať dobre," vyhlásil Putin.



Podľa ruskej štátnej agentúry TASS to povedal počas zasadania ruského výboru pre ľudské práva k zmenám lotyšského cudzineckého zákona. K ruskej národnosti sa hlási približne štvrtina z takmer 1,9 milióna obyvateľov Lotyšska. Mnohí nie sú lotyšskými občanmi a majú tzv. štatút neobčana.



Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 lotyšský parlament rozhodol, že Rusi, ktorí chcú získať trvalý pobyt, musia zvládnuť štátnu skúšku lotyšského jazyka. Týka sa to približne 20.000 osôb.



Ak ju nezvládli do 1. septembra, môžu požiadať o povolenie pobytu na dva roky a skúšku opakovať. Osoby, ktoré sa na skúške nezúčastnili, úrady písomne požiadali, aby opustili krajinu.