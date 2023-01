Lotyšský prezident vyzval Nemecko,aby povolilo dodanie tankov Ukrajine

Riga 23. január (TASR) - Lotyšský prezident Egils Levits vyzval v pondelok nemeckého kancelára Olafa Scholz, aby povolil dodanie tankov Leopard 2 Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Musí sa spraviť všetko nevyhnutné na to, aby sa Ukrajina mohla brániť," uviedol Levits pre nemeckú rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk.



Zároveň dodal, že je to nevyhnutné pre európsku bezpečnosť ako celok, pričom s pomocou pre Ukrajinu súhlasia podľa neho takmer všetky európske krajiny. "Ak jedna krajina nespolupracuje, tak je to samozrejme problém," povedal Levits.



Podľa lotyšského prezidenta je Ukrajina pod veľkým tlakom, a preto by jej tanky nemali byť odopreté.



Nemecko v súčasnosti čelí silnému tlaku, aby povolilo alebo dodalo na Ukrajinu tanky Leopard 2 nemeckej výroby. Doteraz Kyjev nedostal žiadne bojové tanky západnej výroby, ktoré by mu pomohli v bojoch s ruskými silami. Británia však minulý týždeň prisľúbila dodanie 14 tankov Challenger 2.



Poľsko sa snaží vybudovať koalíciu krajín, ktoré sú pripravené poslať tanky Leopard Ukrajine. Poľský premiér Mateusz Morawiecki v pondelok uviedol, že Varšava požiada Nemecko o povolenie poslať Ukrajine tanky Leopard, no pošle ich aj bez tohto povolenia.