Lotyšský súd poslal do väzenia muža, ktorý bojoval na strane Ruska

Riga 29. apríla (TASR) - Lotyšského občana odsúdili v jeho vlasti na šesťročné väzenie za to, že bojoval na Ukrajine na strane ruských síl. Oznámila to v utorok lotyšská prokuratúra, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Lotyša, ktorého meno nezverejnili, zadržali vlani v októbri po tom, ako sa pokúsil nelegálne prejsť cez hranice z Ruska nazad do Lotyšska. Do ruskej armády vstúpil podľa informácií lotyšských médií v roku 2023. Slúžil najskôr v meste Čeľabinsk v strednej časti Ruska, kde nastúpil do delostreleckej jednotky 80. tankového pluku krajiny. V októbri 2024 ho vyslali na Ukrajinu.



Lotyšská prokuratúra neuviedla, čo muža viedlo k vstupu do ruskej armády ani to, prečo sa neskôr pokúsil vrátiť do Lotyšska nelegálnym prekročením hraníc.



Súd v metropole Riga ho uznal za vinného z troch samostatných trestných činov: vstupu do ruskej armády, účasti na bojoch a nelegálneho prekročenia hraníc. Uložil mu šesťročné väzenie a ďalšie dva roky súdneho dohľadu. Prokuratúra informovala, že muž priznal svoju vinu a vyjadril ľútosť, čo sa považuje za poľahčujúcu okolnosť.



Na strane ukrajinských síl bojuje proti Rusku aj nezverejnený počet lotyšských dobrovoľníkov. Tí - podobne ako v susedných pobaltských krajinách Estónsku a Litve - nie sú po návrate do vlasti trestne stíhaní, približuje AFP.