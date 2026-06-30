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Lotyšský súd uložil mužovi vyše päťročný trest za špionáž pre Rusko

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Štátneho príslušníka Lotyšska súd uznal vinným z podávania informácií ruskej vojenskej spravodajskej službe GRU v rokoch 2016 - 2025.

Autor TASR
Riga 30. júna (TASR) - Súd v Lotyšsku odsúdil muža na päť rokov a šesť mesiacov väzenia za špionáž pre Rusko, oznámila v utorok prokuratúra v Rige. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Štátneho príslušníka Lotyšska súd uznal vinným z podávania informácií ruskej vojenskej spravodajskej službe GRU v rokoch 2016 - 2025. Údajne spolupracoval s GRU dobrovoľne z ideologických dôvodov.

Podľa prokuratúry muž na pokyny GRU nelegálne zhromažďoval informácie o letisku Spilve v Rige a o podmienkach nákupu SIM kariet pre mobilné telefóny v Lotyšsku.

Okrem toho hlásil informácie priamo ruskej vojenskej spravodajskej službe o subjektoch vrátane vojenského a politického vývoja v Lotyšsku, podpore, pomoci pre Ukrajinu po invázii Ruska, aktivitách NATO a vývoji v obrannom sektore krajiny.

Podľa orgánov odsúdený, ktorý bol v predbežnej väzbe od 18. októbra 2025, ohrozil bezpečnostné záujmy Lotyšska, ktoré susedí s Ruskom a s jeho spojencom Bieloruskom.

Bezpečnostné zložky identifikovali aj osobu, ktorá riadila túto špionážnu činnosť a začali proti nej trestné konanie, dodala prokuratúra.
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