Lotyšský vzdušný priestor narušil podozrivý dron
Autor TASR
Riga 17. mája (TASR) - Lotyšské úrady povolali bojové lietadlá Severoatlantickej aliancie (NATO) po tom, ako do vzdušného priestoru krajiny vletel podozrivý dron. V nedeľu o tom informovali lotyšské ozbrojené sily, píše TASR podľa agentúry DPA.
Incident sa odohral na východe krajiny. Podozrivý dron lotyšský vzdušný priestor následne opäť opustil. Žiadne ďalšie podrobnosti poskytnuté neboli.
Armáda zároveň vydala varovanie pre obyvateľov. DPA pripomína, že v uplynulom týždni došlo na lotyšskom území k viacerým výbuchom spôsobeným dronmi.
„Kým ruská agresia na Ukrajine pokračuje, existuje možnosť opakovaných incidentov, pri ktorých cudzie bezpilotné lietadlá vstúpia do lotyšského vzdušného priestoru alebo sa k nemu priblížia,“ uviedla armáda.
Dodala, že vzdušný priestor krajiny je neustále monitorovaný v spolupráci so spojencami v rámci NATO. DPA vysvetľuje, že Lotyšsko nedisponuje vlastnými bojovými lietadlami a pri hliadkovaní vo svojom vzdušnom priestore sa tak spolieha na svojich partnerov z aliancie.
V priebehu mája zasiahli dva zblúdené ukrajinské drony prázdne cisterny v málo využívanom ropnom sklade v meste Rezekne, asi 50 kilometrov od ruskej hranice. DPA uvádza, že hoci pri incidente nebol nikto zranený, vyvolal politickú krízu, v dôsledku ktorej najskôr odstúpil minister obrany Andris Spruds a následne aj premiérka Evika Siliňová.
Podľa DPA sú takéto zablúdené drony pravdepodobne dôsledkom rušenia signálu ukrajinských bezpilotných lietadiel zo strany ruskej protivzdušnej obrany.
