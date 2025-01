Louvre čaká rekonštrukcia, Mona Lisa bude v špeciálnej miestnosti

Paríž 28. januára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok oznámil, že obraz Mona Lisa dostane vlastnú miestnosť v parížskom múzeu Louvre. Múzeum zároveň podľa neho čaká prestavba a rozšírenie v rámci rozsiahlej rekonštrukcie, ktorá potrvá niekoľko rokov. TASR o tom píše na základe správ agentúr AP a AFP.



Podľa Macrona bude dielo Leonarda da Vinciho v novom výstavnom mieste "nezávisle prístupné v porovnaní so zvyškom múzea" a návštevníkom bude múzeum vydávať "vlastný prístupový preukaz".



Pri rekonštrukcii vznikne nový vchod od Seiny, ktorý otvoria do roku 2031. Macron uviedol, že nový prístup pomôže odľahčiť súčasný vstup do Louvru a múzeum ho bude financovať výlučne "z vlastných zdrojov". Celkovú hodnotu rekonštrukcie Macron neprezradil, no podľa AP to bude niekoľko stoviek miliónov eur.



Po poslednej oprave Louvru v 80. rokoch 20. storočia v roku 1989 slávnostne odhalili ikonickú sklenenú pyramídu na nádvorí. Podľa riaditeľky múzea Laurence des Carsovej mu v súčasnosti hrozí "zastaranie".



Problémy spôsobujú úniky vody, teplotné výkyvy, ktoré "ohrozujú zachovanie umeleckých diel". Okrem toho v múzeu podľa des Carsovej nie je dostatok toaliet a ponuka stravovania.



Obraz Mona Lisa bude mať vlastnú miestnosť na žiadosť riaditeľky múzea. Jeho popularita zatieňuje niektoré ďalšie obrazy ktoré zostávajú pre mnohých návštevníkov bez povšimnutia.



"Čelíme spoločnej výzve," povedal anonymne jeden z vládnych predstaviteľov. "A to ako môžeme Louvre prispôsobovať očakávaniam, privítať návštevníkov z celého sveta v pohodlných podmienkach a zároveň byť vedúcou inštitúciou v oblasti umeleckého a kultúrneho vzdelávania?" uviedol.



Rozpočet Louvru spolovice financuje Francúzsko a z druhej z predaj vstupeniek, príjmy z reštaurácií, obchodov a prenájom priestorov na špeciálne podujatia či iní partneri múzea.



Minulý rok Louvre navštívilo približne 8,7 milióna návštevníkov. Viac ako tri štvrtiny tvorili turisti z USA, Číny a európskych krajín.