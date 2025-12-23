< sekcia Zahraničie
Louvre nainštaloval mreže na okno vykradnutej Apolónovej galérie
Riaditeľka parížskeho múzea Louvre Laurence des Carsová minulý týždeň sľúbila poslancom parlamentu, že mreže budú opätovne nainštalované ešte pred Vianocami.
Autor TASR
Paríž 23. decembra (TASR) - Múzeum Louvre v utorok nainštalovalo kovové mreže na okno Apolónovej galérie, odkiaľ zlodeji v októbri za bieleho dňa ukradli korunovačné klenoty. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Toto je jedno z núdzových opatrení, o ktorých sa po krádeži rozhodlo,“ povedal zástupca správcu múzea Francis Steinbock. „Zaviazali sme sa, že to urobíme do konca roka,“ povedal s tým, že prebiehajú diskusie o zabezpečení ostatných okien.
Bezpečnostné štandardy v najnavštevovanejšom múzeu sveta intenzívne preverujú po októbrovom vlámaní, keď zlodeji ukradli šperky v odhadovanej hodnote 88 miliónov eur. Okrem materiálnej hodnoty majú obrovský historický význam pre francúzsku kultúru.
V múzeu v reakcii na vlámanie zriadili novú policajnú stanicu a rozširuje sa aj kamerový dohľad. Minulý týždeň Louvre oznámil dokončenie bezpečnostných zátarás v okolí múzea.
V nedeľu 19. októbra zlodeji zaparkovali pri budove múzea nákladné auto s výsuvným rebríkom, ktorým sa dostali na balkón, rozbili okno a pomocou uhlových brúsok rozrezali sklenené výstavné stánky so šperkami. Na krádež v Apolónovej galérii im stačilo len približne sedem minút.
