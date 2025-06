Louvre ochromil štrajk zamestnancov, sťažujú sa na preťaženie

Paríž 18. júna (TASR) - Parížsky Louvre, najnavštevovanejšie múzeum na svete a celosvetový symbol umenia, krásy a vytrvalosti, zostal v pondelok zatvorený. Dôvodom bol neúnosný nápor turistov a jeho vlastní vyčerpaní zamestnanci, ktorí tvrdia, že inštitúcia sa organizačne zvnútra rozpadáva.



Išlo o takmer nepredstaviteľný pohľad - domov diel Leonarda da Vinciho a najväčších civilizačných pokladov paralyzovaný ľuďmi, ktorí majú za úlohu vítať návštevníkov z celého sveta v jeho veľkých galériách, konštatoval online denník The Independent.



Louvre sa stal obeťou globálneho nadmerného cestovného ruchu, pozláteným palácom, ktorý je preťažený svojou vlastnou popularitou. V čase, keď sa turistické magnety - od talianskych Benátok po grécku Akropolu - snažia zvládnuť nával návštevníkov, najznámejšie múzeum na svete sa dostáva do vlastnej krízy.



Spontánny štrajk vypukol počas bežnej internej schôdze, keď obsluha galérie, predajcovia vstupeniek a bezpečnostný personál odmietli nastúpiť na svoje miesta na protest proti nezvládnuteľným davom, chronickému nedostatku personálu a tomu, čo jeden z odborov nazval „neudržateľnými“ pracovnými podmienkami.



Situácia vznikla len niekoľko mesiacov po tom, ako francúzsky prezident Emmanuel Macron predstavil rozsiahly desaťročný plán na záchranu Louvru práve pred problémami, ktoré teraz prepukli - únikmi vody, nebezpečnými teplotnými výkyvmi, zastaranou infraštruktúrou a návštevnosťou, ktorá výrazne presahuje možnosti múzea.



Centrom všetkého je Mona Líza - portrét zo 16. storočia priťahujúci davy, ktoré to vnímajú skôr ako stretnutie s celebritou než umelecký zážitok. Približne 20.000 ľudí sa denne tlačí do Salle des États, najväčšej miestnosti múzea, len aby si urobilo selfie so záhadnou dámou da Vinciho za ochranným sklom.



Macronov plán renovácie, nazvaný „Nová renesancia Louvru“, sľubuje nápravu. Mona Líza dostane vlastnú vyhradenú miestnosť, ktorá bude prístupná so špeciálnou vstupenkou viazanou na konkrétny čas. Do roku 2031 sa plánuje aj nový vchod v blízkosti rieky Seina, aby sa odľahčil tlak z preťaženého pyramídového uzla.



Do Louvru v minulom roku zavítalo 8,7 milióna návštevníkov, čo je viac ako dvojnásobok kapacity, na akú bola jeho infraštruktúra navrhnutá. Aj keď je denný limit 30.000 ľudí, zamestnanci tvrdia, že sa táto skúsenosť stala každodennou skúškou vytrvalosti, keďže je tu málo odpočinkových zón, obmedzený počet toaliet a letné horúčavy sú znásobené skleníkovým efektom vstupnej pyramídy.



Riaditeľka múzea Laurence des Carsová v uniknutom obežníku varuje, že niektoré časti budovy „už nie sú vodotesné“, že výkyvy teplôt ohrozujú neoceniteľné umelecké diela a že dokonca aj základné potreby návštevníkov - jedlo, toalety a značenie - sú hlboko pod medzinárodnými normami. Skúsenosti zamestnancov i návštevníkov pritom označila za „fyzické utrpenie“.



Očakáva sa, že celý plán renovácie s predpokladanými nákladmi 700 až 800 miliónov eur sa bude financovať z príjmov zo vstupeniek, súkromných darov, štátnych prostriedkov a licenčných poplatkov pobočky Louvru v emirátskom Abú Zabí. Ceny vstupeniek pre turistov z krajín mimo EÚ sa zvýšia ešte v tomto roku.



Oficiálna webová stránka Louvru ešte v utorok večer uvádzala, že „múzeum je zatvorené po celý deň“, v stredu ráno už bolo všetko po starom.