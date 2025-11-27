< sekcia Zahraničie
Louvre od januára zvyšuje vstupné pre návštevníkov z krajín mimo EHP
Autor TASR
Paríž 27. novembra (TASR) – Múzeum Louvre v Paríži vo štvrtok oznámilo, že od januára 2026 zvýši vstupné pre návštevníkov z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) o 45 percent. Ide o súčasť tzv. diferencovanej cenovej politiky, ktorú na začiatku roka avizovala francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Od 14. januára 2026 budú musieť občania mimo EHP, ktorý zahŕňa členské krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, zaplatiť za prehliadku Louvru – najnavštevovanejšieho múzea sveta – 32 eur, čo je o desať eur viac než doterajšie vstupné.
Ministerka Datiová v januári uviedla, že diferencovaná cenová politika má umožniť financovanie nového múzejného projektu. Podľa ministerstva je cieľom, aby návštevníci mimo EÚ platili viac. V roku 2024 tvorili cudzinci 77 percent návštevníkov Louvru – 23 percent z nich boli Američania a šesť percent tvorili Číňania.
Múzeum poskytuje zľavy podľa veku a statusu návštevníka. Rezidenti z krajín EHP vo veku 18 až 26 rokov, ľudia so zdravotným postihnutím, registrovaní žiadatelia o zamestnanie a príjemcovia sociálnych dávok majú vstup zadarmo. Ministerstvo kultúry potvrdilo, že tieto zľavy zostávajú v platnosti, doplnil spravodajský web BFM.
