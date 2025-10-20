< sekcia Zahraničie
Louvre popiera zapojenie izraelskej firmy do vyšetrovania krádeže
Zlodeji sa v nedeľu ráno vlámali do Apolónovej galérie v Louvri a ukradli deväť kusov neoceniteľných šperkov.
Autor TASR
Paríž 20. októbra (TASR) - Vedenie múzea Louvre v pondelok poprelo, že by kontaktovalo súkromnú izraelskú spravodajskú firmu s cieľom vyšetriť víkendovú lúpež šperkov. Izraelská skupina CGI Group so sídlom v Tel Avive predtým pre agentúru AFP uviedla, že ju svetoznáme múzeum požiadalo o pomoc, píše TASR.
„Louvre nás výnimočne požiadal, aby sme odhalili totožnosť osôb zapojených do krádeže a získali späť ukradnuté artefakty,“ povedal agentúre AFP generálny riaditeľ skupiny CGI Group Zvika Naveh. Svetoznáme múzeum ich údajne požiadalo o pomoc kvôli minulému úspechu pri získavaní artefaktov z nemeckého múzea ukradnutých v roku 2019.
„Vedenie Louvru to popiera,“ uviedol zástupca múzea na otázku agentúry AFP bez ďalšieho komentára.
Na žiadosť o objasnenie Naveh uviedol, že žiadosť prišla cez „sprostredkovateľa konajúceho v mene Louvru a iných subjektov vrátane poisťovní“. Vedenie Louvru zopakovalo, že „nikoho nekontaktovalo“.
Zlodeji sa v nedeľu ráno vlámali do Apolónovej galérie v Louvri a ukradli deväť kusov neoceniteľných šperkov. Pri úteku stratili korunu pokrytú viac ako 1000 diamantmi.
Vlámanie do klenotnice Zelená klenba (Grünes Gewölbe) v Drážďanoch 25. novembra 2019 sa považuje za jednu z najokázalejších krádeží umeleckých predmetov v Nemecku. Zlodeji ukradli 21 šperkov zdobených viac ako 4300 diamantmi v hodnote 113 miliónov eur.
V máji 2023 boli za toto vlámanie odsúdení členovia berlínskeho zločineckého klanu Remmo na niekoľko rokov vo väzení. Rozsudku predchádzala dohoda s prokuratúrou a vrátenie veľkej časti lupu. Po niekoľkých najcennejších predmetoch však polícia stále pátra.
