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Louvre pre horúčavy skráti otváracie hodiny
Louvre bude najbližšie dni otvorený do 16.00 h, teda o dve hodiny kratšie než zvyčajne.
Autor TASR
Paríž 23. júna (TASR) - Parížske múzeum Louvre skráti od stredy do soboty otváracie hodiny. Oznámilo to jeho vedenie, ktoré krok odôvodnilo vlnou horúčav. V ich dôsledku v utorok predčasne zatvorili Eiffelovu vežu, informovala agentúra AFP.
Louvre bude najbližšie dni otvorený do 16.00 h, teda o dve hodiny kratšie než zvyčajne. V stredy a piatky možno múzeum za normálnych okolností navštíviť až do 21.00 h.
Vedenie Louvru uviedlo, že vysoké teploty v Paríži sťažujú podmienky pre návštevníkov aj zamestnancov počas najhorúcejších častí dňa. Teplo sa podľa neho najviac hromadí práve na konci dňa, k čomu prispieva aj vysoký počet návštevníkov.
Prevádzkovateľ Eiffelovej veže oznámil, že jednu z najnavštevovanejších turistických atrakcií na svete v utorok výnimočne zatvorili už o 16.00 h. Je veľmi pravdepodobné, že aj v stredu bude opäť zatvorená skôr. Počas hlavnej sezóny, ktorá začína v polovici v polovici júna, je táto parížska pamiatka pre verejnosť prístupná zvyčajne od 9.00 h do 00.45 h.
Horúčavy sužujú Francúzsko už od minulého týždňa a narúšajú každodenný život. V ich dôsledku museli prerušiť vyučovanie na mnohých školách a železničné spoločnosti zoškrtali viacero spojov. Noc z pondelka na utorok bola vôbec najteplejšou vo Francúzsku od začiatku meraní v roku 1947.
Premiér Sébastien Lecornu zároveň oznámil, že od štvrtka sa v krajine utopilo celkovo 40 ľudí, najmä mladých, ktorí sa v rekordných horúčavách chceli schladiť vo vode.
Louvre bude najbližšie dni otvorený do 16.00 h, teda o dve hodiny kratšie než zvyčajne. V stredy a piatky možno múzeum za normálnych okolností navštíviť až do 21.00 h.
Vedenie Louvru uviedlo, že vysoké teploty v Paríži sťažujú podmienky pre návštevníkov aj zamestnancov počas najhorúcejších častí dňa. Teplo sa podľa neho najviac hromadí práve na konci dňa, k čomu prispieva aj vysoký počet návštevníkov.
Prevádzkovateľ Eiffelovej veže oznámil, že jednu z najnavštevovanejších turistických atrakcií na svete v utorok výnimočne zatvorili už o 16.00 h. Je veľmi pravdepodobné, že aj v stredu bude opäť zatvorená skôr. Počas hlavnej sezóny, ktorá začína v polovici v polovici júna, je táto parížska pamiatka pre verejnosť prístupná zvyčajne od 9.00 h do 00.45 h.
Horúčavy sužujú Francúzsko už od minulého týždňa a narúšajú každodenný život. V ich dôsledku museli prerušiť vyučovanie na mnohých školách a železničné spoločnosti zoškrtali viacero spojov. Noc z pondelka na utorok bola vôbec najteplejšou vo Francúzsku od začiatku meraní v roku 1947.
Premiér Sébastien Lecornu zároveň oznámil, že od štvrtka sa v krajine utopilo celkovo 40 ľudí, najmä mladých, ktorí sa v rekordných horúčavách chceli schladiť vo vode.