Múzeum Louvre zostáva po krádeži vzácnych šperkov zatvorené
Podľa pôvodného oznámenia Louvre mal byť v pondelok už pre verejnosť otvorený od 09.00 h.
TASR
Paríž 20. októbra (TASR) - Parížske múzeum Louvre, ktoré v pondelok skoro ráno oznámilo svoje znovuotvorenie po nedeľnej krádeži vzácnych šperkov, nakoniec zostane v pondelok zatvorené. Všetky vopred rezervované vstupenky bude refundované, oznámilo múzeum na svojej webovej stránke, informuje TASR.
Podľa pôvodného oznámenia Louvre, kde v nedeľu ráno neznámi páchatelia ukradli vystavené exponáty neoceniteľnej hodnoty - osem šperkov kráľovskej rodiny -, mal byť v pondelok už pre verejnosť otvorený od 09.00 h. Neprístupné mali zostať len jeho nešpecifikované expozície.
Okolo 10.00 h však Louvre oznámil, že jeho brány zostanú v pondelok zatvorené.
Jednou z preferovaných hypotéz vyšetrovateľov je spojitosť krádeže s organizovaným zločinom. „Mohli byť dva ciele: buď konať v prospech sponzora, alebo konať s cieľom kúpiť drahé kamene na vykonávanie operácií prania špinavých peňazí,“ vysvetlili zdroje parížskej prokuratúry.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron verejnosť uistil, že ukradnuté šperky budú nájdené a že „páchatelia budú postavení pred súd“.
Medzičasom sa krádež šperkov vystavených v Apolónovej galérii stala témou debaty o zabezpečení zbierok a expozícií v múzeách a galériách vo Francúzsku, ako aj témou politických šarvátok.
Opozičné Národné združenie (RN) Mariny Le Penovej vníma túto lúpež ako symbol upadajúceho Francúzska a za jeho poníženie, zatiaľ čo časť parížskej ľavice ju využila na kritiku ministerky kultúry Rachidy Datiovej. Bývalý prezident François Hollande však apeloval nezneužívať túto udalosti na „vyvolávanie kontroverzií,“ ale - naopak - vyzval zomknúť sa. Pripomenul, že ku krádeži v Louvri došlo po sérii vlámaní do iných veľkých múzeí. Zdôraznil v tejto súvislosti, že treba nájsť a stíhať nielen páchateľov týchto činov, ale odhaliť aj ich objednávateľov, ktorí sa podľa neho môžu nachádzať v zahraničí.
