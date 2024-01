Lubinec: O prítomnosti ukrajinských zajatcov v lietadle nie sú dôkazy

Kyjev 25. januára (TASR) – Zatiaľ nie sú žiadne dôkazy o prítomnosti ukrajinských zajatcov v ruskom lietadle, ktoré sa včera zrútilo. Vo štvrtok to vyhlásil ukrajinský komisár pre ľudské práva Dmytro Lubinec. TASR správu prebrala od agentúry DPA.



"Nevideli sme žiadne dôkazy prítomnosti veľkého počtu osôb na mieste nehody, či už boli občanmi Ukrajiny alebo nie," vyhlásil Lubinec v ukrajinskej televízii. Rovnako ako prezident Zelenskyj žiada vyšetrenie nehody medzinárodnou komisiou.



Lietadlo sa zrútilo v stredu neďaleko ukrajinských hraníc. Moskva tvrdí, že ho zasiahli ukrajinské rakety. Na palube lietadla údajne zahynulo 74 osôb, 65 z nich mali byť ukrajinskí vojnoví zajatci. Okolo nehody však panuje mnoho nejasností.



Ukrajinská strana doteraz potvrdila iba to, že v stredu si s Ruskom mala vymeniť vojnových zajatcov. Kyjev sa však nevyjadril, či jeho rakety lietadlo zasiahli a neponúkol ani iné vysvetlenie nehody. Ukrajinské médiá stiahli pôvodne vydané správy, že lietadlo bolo zostrelené.



Lubinec zdôraznil, že podľa Ženevských konvencií by za životy a zdravie vojnových zajatcov nieslo plnú zodpovednosť Rusko, ktoré zároveň obvinil z cielenej a dlhodobej snahy očierniť Ukrajinu.